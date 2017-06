Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië

Het nieuws over de digitale aanval lekte volgens de BBC uit via een lid van het Hogerhuis, het House of Lords. Chris Rennard twitterde dat urgente boodschappen voor hem per tekstbericht verstuurd moesten worden, omdat het mailsysteem vanwege een cyberaanval niet gebruikt kon worden.

Britse parlementariërs zijn naar verluidt vrijdagavond geïnformeerd over de cyberaanval. Zij kunnen voorlopig geen gebruik maken van hun officiële mailaccounts. Dat is volgens een woordvoerster van het Lagerhuis het gevolg van de tegenmaatregelen die zijn genomen om het computernetwerk te beschermen.