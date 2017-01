Cybersecurity-startup BitSensor haalt 400.000 euro binnen

In een investeringsronde geleid door Belgische investeringsmaatschappij Volta Ventures heeft BitSensor 400.000 euro opgehaald. De Nederlandse start-up wilt daarmee securitysoftware bouwen. BitSensor werd opgericht door twee 'ethische hackers' die een technologie ontwikkelden waarmee bedrijven inzicht krijgen in de veiligheid van hun applicaties en data. De software zou de ontdektijd van een lek terugbrengen van negen maanden naar enkele milliseconden. Ze zou ook bescherming in apps zelf steken om hackers tegen te houden.

"Je leest vrijwel dagelijks over cyberaanvallen die onze software had kunnen voorkomen. Denk aan een aantal aanvallen uit Rusland, het Yahoo-lek met een half miljard gelekte wachtwoorden, of het V-Tech kinderspeelgoed waarbij veel kinderfoto's zijn buitgemaakt," zegt Ruben van Vreeland van BitSensor. "We melden en beschermen tegen deze aanvallen, wanneer ze plaatsvinden, niet maanden na datum. Daarom kunnen onmiddellijk de nodige maatregelen genomen worden om meerdere lekken te voorkomen."

BitSensor heeft momenteel vier mensen in dienst en verwacht binnen twee jaar te groeien naar twintig man personeel.