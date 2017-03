Cycle Valley biedt fietsoplossingen op maat voor bedrijven

We staan almaar meer in de file, en dat is ook bedrijven een doorn in het oog. Want raken medewerkers dan toch min of meer op tijd op kantoor, dan gebeurt het al eens dat ze zich ook vanuit het bedrijf weer moeten verplaatsen, en ook daar kan er al eens tijdverlies optreden. En daar komt Cycle Valley op de proppen. "Voor veel van dit soort verplaatsingen kan de fiets een echt alternatief zijn", zegt co-founder Nathalie Boileau, "maar dat potentieel wordt veel te weinig benut, zelfs al is het een ecologisch alternatief. Bedrijven zetten fietsen nog niet optimaal in, en daar willen wij iets aan doen."

Hoe? "Door per bedrijf een oplossing op maat te bieden waarin de fiets een rol speelt", klinkt het. "Dat is een behoorlijk tijdrovend proces waarbij we het bedrijf verschillende keren bezoeken, tests doen, dus er kunnen enkele maanden over gaan, maar enkel zo kunnen we uitvinden wat nodig is en wat werkt. Dat kan gaan van leasefietsen over de bijhorende verzekeringen, jaarlijkse onderhoud en pechbijstand die 24/24 bereikbaar is." Businesswise werkt Cycle Valley als reseller die met verschillende partners in zee gaat voor al deze services. "Daardoor zijn we ook niet gebonden aan één merk van fietsen, maar kunnen we als one stop shop de meest volledige oplossing bieden."

Ebikes

Het zorgt er meteen ook voor dat de start-up zonder enig extern kapitaal kon worden opgericht. "We zullen ook een bike-sharingconcept op poten te zetten", zegt de oprichtster, "Daarvoor gaan we wel een significant bedrag nodig hebben, en dus investeerders van doen. We hebben een leverancier gevonden van draadloos oplaadbare ebikes die via inductie opgeladen worden in een docking station. Het is de bedoeling die dan met een online platform deelbaar te maken. Dat kan zowel bedrijfsniveau, door het aan de badge van een medewerker te koppelen, of op gemeentelijk niveau waar het verhuren via een app zou kunnen verlopen die de fiets van op afstand vrijgeeft." Een beetje zoals de VillO-fietsjes in Brussel? "Precies, maar dan elektrisch", lacht Boileau. "We geven dit project alle prioriteit en zijn volop op zoek naar gemeenten of bedrijven waar we een testcase kunnen opzetten."

Namen en Gent geïnteresseerd

Cycle Valley mag dan nog maar een flink half jaar bezig zijn, de start-up wist toch al enkele mooie deals af te sluiten. Bpost betrok bij hen hun nieuwe cargobikes, de stad Namen vroeg ebikes. En in Gent experimenteert men met elektrische plooifietsen voor het personeel. "Zo flexibel zijn onze mogelijkheden, dus", concludeert Boileau. "Nu willen we meer klanten overtuigen, onder andere door op Europees vlak in het Bike2Work-project te stappen, en vooral door in te zetten op direct sales. Voor hulp daarmee zijn we ook bij Start it@KBC gaan aankloppen, zodat we ook in hun netwerk onze dienst kunnen aanbieden."