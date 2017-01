D-Link beschuldigd van lakse beveiliging

De FTC meent dat D-Link de routers en camera's die het verkoopt aan consumenten en bedrijven niet afdoende beveiligt tegen mogelijke inbraken door hackers. Een stevige claim die volgens D-Link niet klopt. Het bedrijf heeft het in een statement over "beschuldigingen die op geen feiten gebaseerd zijn" en is vast van plan om de beschuldigingen te weerleggen. D-Link maakt de consumentenwaakhond er ook attent op dat niet aangetoond is dat consumenten ook effectieve schade ondervonden hebben.

De FTC heeft van security in met internet geconnecteerde toestellen zoals routers, webcams en digitale videorecorders pas een aandachtspunt gemaakt. Vragen rond de beveiliging van het internet of things (IoT) zijn erg toegenomen na een recente golf van aanvallen op enkele van de grootste websites ter wereld: aanvallen die uitgevoerd werden door een botnet met slecht beveiligde en bijgevolg gekaapte IoT-toestellen.

Security-experten wijzen al langer op de gevaren rond IoT en roepen de fabrikanten op hun verantwoordelijkheid op te nemen en werk te maken van een degelijke beveiliging. Ook Europa wil dat overigens: zo is er een label op komst dat duidelijk moet maken of een product voldoet aan de nodige beveiligingsvereisten.