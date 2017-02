Daimler gaat zelfrijdende auto's leveren aan Uber

Daimler stelt zich voor als de eerste autogroep die zelfrijdende wagens zal leveren aan Uber. Die laatste heeft wel al in San Francisco zelfrijdende auto's getest in samenwerking met Volvo. Uber nam ook de startup Otto over, gespecialiseerd in software voor zelfrijdende vrachtwagens.

"Zelfrijdende technologie kan steden veiliger, properder en toegankelijker maken", zegt Uber-oprichter Travis Kalanick. "Maar we kunnen die toekomst niet alleen bereiken. Daarom stellen we het Uber-platform open voor autoconstructeurs zoals Daimler."

Details over wanneer de autonome Uber-wagens een feit zullen zijn, ontbreken nog. In de auto-industrie is het de verwachting dat voertuigen ten vroegste na 2020 helemaal zonder tussenkomst van een bestuurder zullen kunnen rijden.