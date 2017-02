Damovo herschikt directiecomité

Damovo, de Brusselse leverancier van zakelijke communicatieoplossingen en -diensten, heeft een nieuwe managing director voor de Benelux. Lionel Reina vervangt er Joop Jansen. Daarnaast komt ook Michel Magonette aan boord. Hij vervoegt het directieteam als finance director. Beide aanstellingen kaderen in Damovo's groeiplannen binnen de Benelux. "We willen onze marktpositie als trusted advisor blijven versterken," zegt Lionel Reina in een persbericht.

Lionel Reina heeft meer dan 25 jaar directie-ervaring in de IT- en telecommunicatiesector, onder meer bij Accenture en Orange Business Services. Michel Magonette komt dan weer van Avnet, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde.