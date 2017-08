Daniel Lebeau weg bij GSK

Lebeau werd in 2012 hoofd van de IT-infrastructuur van de groep waar hij sinds 2000 werkte. Toen lag de focus onder meer op de ERP-uitrol en de vereenvoudiging van het aantal IT-oplossingen. In 2010 werd hij door Data News al bekroond als Cio of the Year. Een jaar later werd hij verkozen tot European Cio of the Year.

GSK maakte vorige week zelf bekend dat het Karenann Terrell aanstelt als Chief Digital & Technology Officer. Zij is de voormalig cio van Walmart en moet de strategie van het bedrijf rond data, analytics en digital ontwikkelen. Voor Walmart was ze nog cio van onder meer Baxter International en Daimler Chrysler. Volgens Forbes begint zij op 4 september en zal Lebeau het bedrijf verlaten na een overgangsperiode.