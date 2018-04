'Data is de nieuwe chocolade'

Beste Neuhaus, Godiva, Leonidas en Ferrero: wij eten u graag. Met mate. Maar als mijn mama en schoonmama in 'paasmodus' gaan, maken ze het ons niet gemakkelijk: heerlijke chocoladehazen en tientallen chocoladen eieren, van hele grote tot mini-eitjes, van pure fondant tot exquise creaties van melkchocolade met boeiende en luxueuze vullingen. Onze drie favorieten? Dark praliné, milk caramel 'fleur de sel' en milk gianduja.

De grafiek van onze jaarlijkse chocoladeconsumptie is net zoals het teken waarmee hardrockers elkaar begroeten: een vlakke duim voor weinig chocolade de eerste drie maanden, dan de Paaspiek in april, opnieuw vlak tot en met november, en tot slotte de Sinterklaaspiek in December.

Maar dat zal binnenkort veranderen. En wel om drie redenen.

Eerste reden? Trop is te veel: chocolade snoepen tot je d'er geen zin meer in hebt, voelt niet goed. Letterlijk. En lijkt het maar zo, of komt dat verzadigingspunt elk jaar een beetje vroeger?

Reden nummer twee? Voor de chocolade die overblijft na elke piek, gaan we op zoek naar culinaire oplossingen bij Jeroen, Dominique en Roger. Voor de meester-chocolatier is dat het equivalent van vingernagels op een schoolbord. Daarvoor bestaat kookchocolade. Dat weten u en ik eigenlijk ook. Zonde.

En derde reden heeft te maken met digitale technologie die onze bewustwording van de eerste twee redenen versterkt en versnelt.

Morgen toont onze smartwatch in realtime het effect van chocoladepieken op ons lichaam: verminderde ijzer- en kalkopname, verhoogde belasting van de lever,... Kortom, instant bewustwording aan de hand van een reeks van gezondheidsparameters in het rood. En dit lang voor dat we het effect op de weegschaal zien. Een slimme analyse van onze aankopen geeft het exacte bedrag dat we uitgeven aan chocolade, en maakt pijnlijk duidelijk wat onze zelfgemaakte 'moelleux au chocolat' eigenlijk echt kost. We zullen onze chocoladepieken afvlakken omdat we gevoeliger worden voor de negatieve effecten ervan.

Dus, beste chocoladeproducenten, beste meester-chocolatiers: tijd voor een nieuwe strategie. Tijd voor een nieuw businessmodel. Afgevlakte pieken vragen een betere spreiding van de chocoladeconsumptie gedurende het jaar. Mogelijke oplossingen? Een degustatieabonnement, een persoonlijk chocoladeprofiel en een superieure klantbeleving. Volgt u even?

Een degustatieabonnement organiseert de transitie naar vaker, maar minder chocolade: minder kwantiteit, meer kwaliteit. Proeven.

Zucht. Een abonnement. Echt? Het idee is niet innovatief, de concrete invulling is dat wel: een wekelijkse of maandelijkse chocolade-ontdekking, met exclusieve creaties in avant-première, op maat via mijn chocoladeprofiel en versterkt door inspirerende content in de virtuele realiteit.

Op maat? U laat mij vooral die nieuwe chocoladecreaties ontdekken die ik lekker vind. En in functie van mijn continue feedback, slaagt u daar steeds beter in. Afgekeken van Spotify en Netflix. Startpunt is mijn persoonlijk chocoladeprofiel. Via een 'smaak-box' laat u mij een reeks van uiteenlopende chocoladesmaken, texturen en -variaties beoordelen. Een lerend algoritme bepaalt mijn persoonlijk chocoladeprofiel. De 'smaak-box' is voor mij gratis door een ingesloten aankoop bon ter waarde van de kostprijs. Een nuloperatie voor de consument. Maar een schat aan informatie voor de chocoladeproducent. Niet alleen kan u mij perfect de pralines, chocolade eitjes en andere creaties voorstellen waarvan u weet dat ik ze lekker zal vinden. U kan mij zelfs op mijn verjaardag verrassen met een creatie 'speciaal voor mij'. Of een eigen praline voor het bruidspaar? Eens uitgerold op grotere schaal, kent u de smaak van de Belgische markt, en een waaier van subsegmenten. De mogelijke toepassingen zijn legio. Een op-maat praline voor elke grote Belgische stad? Makkelijk. Of voor het bedrijfsfeest van Proximus? Check. In een paarse verpakking wellicht...

Delen Data is de nieuwe chocolade

U biedt de 'smaak-boxen' aan online, in uw winkels, en waarom ook geen degustatieavonden organiseren zoals uitgevonden door Tupperware? Als mensen al enthousiast worden over kunststoffen kommen, schalen en bakjes, tot welke staat van extase zal chocolade dan wel niet leiden? Data is de nieuwe chocolade. Uw doel is zo veel mogelijk chocoladeprofielen te verzamelen.

Mijn degustatieabonnement laat me dus vooral chocoladen creaties ontdekken die ik lekker vind. En af en toe ook een suggestie uit de categorie 'iets helemaal anders', om het spannend te houden. Maar de ontdekking gaat verder dan proeven alleen. Een app op mijn smartphone herkent elke chocoladen creatie via de camera, toont de naam van de creatie, geeft de ingrediënten en suggereert een reeks gerelateerde video's zoals de plantages van de specifieke cacaobonen, het productieproces, een persoonlijke uitleg van de meester chocolatier, foodpairing suggesties... De video's bekijk je op je smartphone of tablet, of stuur je door naar je virtual reality-bril voor een extra dimensie.

Ohja, de app geeft ook aan hoe groot de fit is met mijn chocoladeprofiel: met andere woorden, hoe groot de kans is dat ik de creatie lekker vind. Dit is de tweede manier om je chocoladeprofiel op te stellen: scan, proef, beoordeel, next. Hoe meer je proeft en beoordeelt, hoe preciezer je profiel. Tot mijn smartwatch me waarschuwt, ten minste.

Delen Misschien levert u straks mijn wekelijkse chocoladedegustatie rechtstreeks in mijn koelkast?

En u kan nog veel verder gaan, beste chocoladeproducent. Misschien levert u straks mijn wekelijkse chocoladedegustatie rechtstreeks in mijn koelkast. Mits de juiste argumenten zal Amazon best bereid zijn een 'key-oplossing' voor u open te stellen. De overtuigingskracht van uw product, zeker in de vorm van een op-maat degustatie abonnement, valt nauwelijks te overschatten. Of levert u straks per drone? Uiteindelijk waren de 'klokken van Rome' toch ook gewoon 'zelf-vliegende drones avant la lettre'?

Science fiction? Nog wel. Maar niet lang meer. Voor zij die het talent hebben een eigen toekomst te visualiseren en de durf om die toekomst te realiseren. Maar eerst een eitje milk caramel 'fleur de sel'. Smakelijk.