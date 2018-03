Data News breidt online nieuwsaanbod uit

Misschien hebt u het al opgemerkt: bij sommige artikels ziet u een +teken. Die plus mag u gerust letterlijk nemen. In de Data News-pluszone brengen we voortaan extra dossiers, longreads en analyse. Over de Belgische ICT-sector, over de strategie van internationale IT-leveranciers maar evengoed ook over de impact van nieuwe technologie of wetgeving op onze economie of maatschappij.

Een aanpak die de lezer van onze magazines al gewend is, maar via de pluszone willen we dat type artikel nu ook aanbieden aan de online lezer. Meer content dus én helemaal gratis. En daar hoeft u maar bitter weinig voor te doen. Gewoon even doorklikken op een artikel met zo'n +teken en de aanwijzingen volgen volstaat om toegang te krijgen tot de +artikels. Als u al een +abonnee bent voor een van de andere magazinetitels uit onze groep, dan hebt u overigens meteen toegang.

We wensen u veel extra leesplezier!