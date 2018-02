Delen Data News zit in een nieuw jasje

Bij een nieuw jaar horen traditioneel goede voornemens. Die voornemens worden, volgens onderzoekers die het kunnen weten, gemiddeld al midden januari aan de kant geschoven, omdat ze toch niet haalbaar blijken of omdat we het zelf toch liever al opgeven. Onze truc is daarom om u pas in februari over onze voornemens te vertellen.

Abonnees vinden vandaag een vernieuwde Data News in de bus. En die komt met een aantal beloftes, beste lezer. Dat we u ook in 2018 up to date zullen houden over de ICT-actualiteit in binnen- én buitenland, en dat zowel in het blad als online en in de apps. Dat we ook opnieuw ijzersterke evenementen gaan organiseren. Noteer bijvoorbeeld alvast 15 maart in uw agenda voor de tiende editie van She Goes ICT, dit jaar in Kasteel van Terblock in Overijse. En 29 maart mag u ook aankruisen: dan organiseren we opnieuw het jobevenement Match IT, dit jaar in een compleet vernieuwd concept. Ook de Data News Awards for Excellence mag u uiteraard niet missen. We maken er deze keer een heuse Late Night Show van op 24 mei in Tour & Taxis.

Het magazine zit dus ondertussen in een nieuw jasje. Onze bedoeling is om enerzijds uw leesgemak te bevorderen, en anderzijds ruimte te creëren voor grotere dossiers. Elke editie mag u van ons alvast een dossier rond digitale transformatie verwachten: over hoe de digitalisering in zowat élke sector een impact heeft. In het eerste vernieuwde nummer pakken we meteen ook uit met een eigen enquête over GDPR. Hoe ver staan Belgische bedrijven ondertussen met het voorbereidende werk en gaan we de deadline halen? U leest er alles over in het blad met analyse en duiding van heel wat experten. De enquêteresultaten leest u voor de gelegenheid ook op de website.

Ook dat is een belofte voor 2018: we blijven de vinger aan de pols houden. Over de evolutie van technologie, maar ook over de disruptieve gevolgen ervan op onze economie. Niet alleen in het magazine trouwens, maar zeker ook op onze website en in onze dagelijkse nieuwsbrief. Daar is niet alleen plaats voor het snelle, hapklare nieuws maar ook voor verdieping en opinie. Meer nog dan in het magazine hebben we op onze website aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de oprukkende digitalisering. Onze onafhankelijke journalisten doen dag na dag hun uiterste best om u op uw wenken te bedienen, en ik ben hen daar bijzonder dankbaar voor.

En we hebben nog wel wat meer nieuws voor u in petto. Achter de schermen maken we namelijk volop werk van een vernieuwde website en performantere apps. Het einddoel? U nog meer multimediaal ICT-nieuws en analyse bieden en als het even kan ook op maat van uw persoonlijke interesses. Data News kan buigen op een community die we als redactie zelf een warm hart toedragen. Meer dan ooit willen we niet alleen een luisterend oor zijn, maar ook de spreekbuis van de volledige Belgische ICT-community. Dus hebt u nieuws voor ons? Wil u uw mening kwijt over een heet hangijzer? Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren of om mij, Els, Pieterjan, of Pieter even aan te spreken wanneer u ons ontmoet op een of ander ICT-evenement of technologiecongres. Want ook dat is een belofte: in 2018 komt u ons overal tegen.