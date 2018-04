Database met duizenden naaktfoto's van Vlaamse meisjes ontdekt

Het gaat om een database van 5.000 naaktfoto's van Vlaamse meisjes, waaronder minderjarigen, netjes gerangschikt op voor- en achternaam. De collectie zou staan op een afgeschermde website, meldt VTM Nieuws. Toegang tot de map wordt gelinkt in verschillende chatrooms op Discord, een dienst vergelijkbaar met het oude IRC-chatplatform.

De weg naar die chatrooms (eentje voor Vlaanderen, eentje voor Benelux en eentje voor Nederland) zou gevonden worden via een Russische website die handelt in 'amateurfoto's'. Naaktfoto's of beelden van meisjes die seksuele handelingen verrichten, vaak verruild zonder toestemming van de dames in kwestie zelf. Volgens VTM zouden in deze en andere chatrooms meer dan 3.000 Vlamingen beelden van slachtoffers uitwisselen.

Dat is, voor alle duidelijkheid, tegen de regels van Discord zelf. Maar iedereen kan op deze dienst een chatserver aanmaken en mensen uitnodigen. Als een server wordt ontdekt en opgerold, duikt er ergens anders eentje op. En veel van de foto's worden gehost op filesharingdiensten, waarnaar gretig gelinkt wordt.

Zelf bijdragen

VTM vond zo een 'MegaShare' map met een databank van 30.000 foto's van Belgische en Nederlandse slachtoffers. Wie de map wil bekijken, moet bewijzen dat hij of zij zelf originele, unieke naaktfoto's heeft om aan de databank toe te voegen. Het is een tactiek die ook door fora voor bijvoorbeeld kinderporno wordt gebruikt: iedereen die toegang krijgt tot de map, is in principe medeplichtig. De reporters raakten om de hindernis heen door een pornoster in te huren voor een fotoshoot.

In de map zelf zouden foto's en filmpjes staan van zo'n 142 Vlaamse vrouwen, met voornaam en achternaam, vaak ook met de sociale mediaprofielen erbij. Het zou hierbij zowel gaan om amateurporno, als om uitdagende selfies of filmpjes gericht aan vrienden, die zonder medeweten of toestemming van het slachtoffer gedeeld worden. Soms komen ze van gehackte accounts, soms van ex-vriendjes, zogeheten 'wraakporno'.

Sexting

Voyeuristische beelden lijken steeds vaker op te duiken. Deels omdat 'sexting' nu een onderdeel vormt van veel relaties, deels ook omdat er meer manieren zijn om ze te posten. Foto's en filmpjes worden niet alleen via Discord geruild, maar ook via groepen op WhatsApp en Facebook, of via Snapchat. Begin maart doken op een Nederlands forum nog voyeuristische beelden op die gemaakt waren in kleedkamers en sauna's, waaronder ook de sporthal van de Hogeschool Gent. Daar zijn ondertussen de stiekeme camera's verwijderd, en de man die ze plaatste, een Gentenaar, zit in de cel.

Ook in de zaak van de MegaShare map is het parket een onderzoek gestart, want de feiten zijn uiteraard strafbaar. "Als de slachtoffers meerderjarig zijn, is de maximumstraf vijf jaar", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch aan De Morgen. "Gaat het om slachtoffers tussen 16 en 18 jaar oud, wordt dat tussen vijf en tien jaar cel, en gaat het om minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar, wordt de maximumstraf vijftien jaar cel."

Het onderzoek is in handen van de Computer Crime Unit van de Brusselse federale gerechtelijke politie. Die gaat niet actief alle slachtoffers opsporen. Wie denkt slachtoffer te zijn, kan de politie wel contacteren.