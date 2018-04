Databedrijf geblokkeerd door Facebook: 'We zijn verraden'

Cubeyou is een databedrijf dat informatie verzamelt over gebruikers van sociale media, door hen persoonlijkheidsquizjes voor te schotelen. Facebook onderzoekt nu of het bedrijf die informatie ook heeft verkocht voor marketingdoeleinden.

Dat verhaal doet bijzonder hard denken aan het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij de gegevens van 87 miljoen mensen werden verkocht en mogelijk gebruikt in politieke campagnes. Het kwam Facebook op bakken kritiek, en een ondervraging in de Amerikaanse senaat te staan.

Het mag dan ook niet verbazen dat Facebook Cubeyou ondertussen ook van zijn platform heeft verwijderd. Ten onrechte, zo zegt Federico Treu, CEO van het databedrijf. Hij meldt aan de BBC dat zijn firma niets heeft misdaan.

Volgens Facebook is de beslissing met de nodige voorzichtigheid genomen. Volgens de techgigant wordt 'elk rapport van verdachte activiteit die de privacy van mensen in gevaar kan brengen' erg serieus genomen. Cubeyou voelt zich ondertussen verraden. Treu zegt dat hij volgens de regels heeft gewerkt en dat zijn bedrijf zes jaar lang een gecertificeerde Facebook partner was. "Facebook heeft geen seconde geaarzeld om ons voor de leeuwen te gooien, en daarmee al onze investeringen en onze reputatie in gevaar te brengen. Gewoon omdat ze de druk van de publieke opinie wilden verminderen," aldus Treu.

Hij ziet het als een belangrijk teken voor ontwikkelaars die met Facebook samenwerken.