'Datamisbruik Cambridge Analytica groter dan gedacht'

In het Cambridge Analytica-verhaal van de afgelopen weken zou het normaal gaan om zo'n 87 miljoen mensen, waaronder 61.000 Belgen, van wie de data misbruikt werd om onder andere de presidentsverkiezingen in de VS en de Brexit te beïnvloeden. Dat zou volgens Brittany Kaiser, een medewerkster die Cambridge Analytica in januari verliet, een onderschatting zijn.

Persoonlijkheidstest

Om aan de data te geraken gebruikte Cambridge Analytica de 'Thisisyourdigitallife'-app, een persoonlijkheidstestje ontwikkeld door Cambridge-onderzoeker Aleksandr Kogan. Die app werd door 270.000 mensen gedownload en verzamelde gegevens van hen en van al hun Facebookvrienden, wat een dataset van ongeveer 87 miljoen mensen opleverde.

Volgens Kaiser zou dat echter niet de enige persoonlijkheidsapp zijn waarvan het bedrijf haar data haalde. 'Ik moet benadrukken dat de Kogan-dataset niet de enige is die CA gebruikte. Er waren verschillende met Facebook verbonden ondervragingen waarvan we data haalden', aldus Kaiser.

Sex Compass en Music Personality

In het verhoor in het Britse Parlement haalt Kaiser twee andere voorbeelden aan, de 'Sex Compass'- en 'Music Personality'-quizjes zouden ook door CA gebruikt zijn, maar het kunnen er volgens haar ook meer zijn dan die twee. Hierdoor ligt het volgens Kaiser voor de hand dat de data van veel meer dan 87 miljoen mensen werd verzameld, en dat tot nu toe enkel het gedeelte van Kogans persoonlijkheidstest aan het licht kwam.

In een reactie op de uitlatingen van Kaiser liet Facebook aan de Guardian weten dat er een onderzoek loopt naar alle apps die toegang hadden tot grote hoeveelheden informatie. 'We zullen een volledige audit uitvoeren van elke app met verdachte activiteit. Als we ontwikkelaars vinden die persoonlijke informatie misbruikten, zullen we die van het platform verwijderen en de slachtoffers op de hoogte brengen.', aldus Facebook.