Dating-app onder vuur omdat ze de hiv-toestand van gebruikers deelt

Grindr is een bekende dating-applicatie die gericht is op de lgbtq-gemeenschap. Een Noorweegse onderzoeker ontdekte dat de app gevoelige gegevens van gebruikers doorspeelt aan derden. Tot die informatie behoort onder meer de leeftijd, locatiegegevens, telefoongegevens, e-mail, maar dus ook of gebruikers al dan niet hiv-patiënten zijn. Het bedrijf licht nu onder vuur bij critici en gebruikers.

'Normaal in de industrie'

"De hiv-toestand van Grindr-gebruikers wordt net als alle andere gegevens met partners van de applicatie gedeeld. Dat is het grootste probleem", zegt de onderzoeker Antoine Pultier tegen de nieuwssite BuzzFeed. De man stelt zich ook openlijk vragen bij de bekwaamheid van de ontwikkelaars van Grindr, omdat de data zonder enige encryptie wordt doorgespeeld. Op die manier zouden hackers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot de gegevens van gebruikers, eens ze die onderschept hebben.

Grindr verdedigt zich in een bericht op de blogsite Tumblr. Het bedrijf zegt dat het normaal is in de industrie dat gegevens van gebruikers worden gebruikt voor het uitvoeren van experimentele testen. "Grindr heeft nooit - en zal nooit - gevoelige gebruikersgegevens aan derden verkopen. We zullen al helemaal geen gegevens verkopen met betrekking tot de hiv-status van gebruikers, of wanneer de laatste keer was dat een gebruiker getest werd", verklaart CTO Scott Chen. Verder ontkent de man dat het bedrijf de gegevens zonder versleuteling heeft doorgespeeld.

Publiek forum

Grindr is één van de weinige datingapps die gebruikers aanmoedigt om openlijk te communiceren over het hebben van seksueel overdraagbare aandoeningen. Optioneel kunnen gebruikers daarom delen of ze positief bevonden zijn, en wanneer ze voor het laatst getest zijn op ziektes als HIV. Met die focus op gezondheid wil Grindr sinds haar oprichting in 2009 het vertrouwen winnen van gebruikers.

"We begrijpen de gevoeligheid omtrent de hiv-status", verklaart Grindr in haar mededeling. Daarnaast benadrukt het platform dat het belangrijk is om te onthouden dat Grindr een publiek forum is. Alle informatie die je deelt op je publieke profiel kan door anderen gezien worden.