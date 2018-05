Davy Kestens stapt op als CEO van Sparkcentral

Sparkcentral is een start-up die opgericht werd door de Vlaamse ondernemer Davy Kestens. Het bedrijf is gespecialiseerd in klantendiensttoepassingen. In een bericht op zijn website kondigt Sparkcentral aan dat Kestens nu stopt als CEO van het bedrijf. De raad van bestuur heeft Joe Gagnon naar voren geschoven als opvolger. Kestens blijft aan boord als bestuurslid binnen het bedrijf.

Gagnon begon zijn carrière in 1982 als economisch analist bij de gemeentedienst van de stad New York. Hij werkte ook vijf jaar als vice president retail industry bij IBM, en bij Aspec Software was hij general manager cloud solutions. Vorig jaar werd Joe Gagnon CEO van het theebedrijf Performance Tea. Hij combineert zijn rol binnen dat bedrijf nu met de job van CEO van Sparkcentral.

"Het was een eer om de job van CEO te mogen bekleden sinds de oprichting van het bedrijf, en ik ben ongelooflijk trots op wat ons team samen heeft verwezenlijkt in de afgelopen zes jaar", zegt Davy Kestens in een mededeling.

Gagnon uit zijn tevredenheid met de nieuwe rol in een mededeling. "De markt van klantenondersteuning verwacht een significante groei, en ik vind het enorm boeiend om in deze tijd de taak van CEO op te kunnen nemen. We hebben een enorm getalenteerd team bij Sparkcentral dat gefocust is op innovatie op het gebied van softwaretoepassingen. We zijn op weg om marktleider te worden binnen onze branche", aldus Gagnon.