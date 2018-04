De Amazon Echo speaker werkt nu als intercom

Amazon heeft een nieuwe update voorgesteld voor haar Echo-luidspreker. Gebruikers kunnen hun slimme speaker voortaan gebruiken om mededelingen te doen doorheen het huis. Als bijvoorbeeld in de keuken het eten klaar staat, kan de kok in kwestie de rest van het gezin optrommelen om aan tafel plaats te nemen.

De e-commeregigant gaf de functie de naam 'aankondigingen'. Het commando: "Alexa, vertel iedereen...", gevolgd door een boodschap, zorgt ervoor dat de AI-assistent een tekst uitspreekt via elke slimme speaker die in je huis staat opgesteld. Volgens Amazon werkt de nieuwe functie met al haar slimme luidsprekers.

Amazon is al langer geïnteresseerd in het uitvinden van manieren waardoor gezinsleden de Echo kunnen gebruiken om met elkaar te laten praten. Vorig jaar lanceerde het bedrijf nog een intercom-functie. Daarmee kan je tweezijdig communiceren tussen twee verschillende ruimtes aan de hand van de luidsprekers in beide kamers.