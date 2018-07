De Amerikaanse overheid probeert opnieuw een Chinees telecombedrijf te blokkeren

China Mobile probeert al sinds 2011, zonder succes, een licentie te krijgen om telecomdiensten aan te bieden in de Verenigde Staten (VS). Het bedrijf wil internationale oproepen van en naar de VS aanbieden, geen mobiele diensten binnen de VS zelf. Maar toch wordt gevreesd voor spionage. Volgens het Handelsdepartement zou de komst van één van de grootste telecomoperatoren ter wereld een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

In een reactie aan Reuters zegt de Chinese overheid dat de Verenigde Staten ''hun koude-oorlogsdenken moeten laten varen" en moeten stoppen met het uitoefenen van "onredelijke druk" op Chinese bedrijven.

Eerder blokkeerde de VS al de toegang voor het Chinese telecombedrijf ZTE. De gevolgen waren verstrekkend, want dat bedrijf was afhankelijk van de levering van Amerikaanse onderdelen. Vorige maand werd dan een politiek akkoord bereikt, waardoor ZTE opnieuw toegang kreeg tot de VS-markt.

Handelsstrijd

De twee grootste economieën ter wereld zijn in een bitse handelsstrijd verwikkeld. Vrijdag zouden een reeks Amerikaanse invoertarieven op Chinese producten in werking treden - goed voor zo'n 34 miljard dollar. De Chinezen dreigden al met vergeldingsmaatregelen, waarna Trump dan weer dreigde met nog meer heffingen.

De onderhandelingen tussen beide landen lijken geblokkeerd en dus worden de financiële markten zenuwachtig. De beurs van Hongkong verloor dinsdag meer dan 3 procent en staat nu op het laagste peil in negen maanden. En ook de beurzen van Shanghai en Shenzen zetten hun forse koersval van maandag voort. De Chinese munt, de yuang, staat op zijn beurt op het laagste peil in een jaar tegenover de Amerikaanse dollar. De gouverneur van de Chinese centrale bank stuurde dinsdag de boodschap uit dat "China de munt stabiel zal houden".