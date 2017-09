De Backer eist onderzoek naar camera's in reclameborden

Eerder deze week gaven de Nederlande Spoorwegen toe dat camera's in reclamezuilen registreren hoe lang stationbezoekers naar de advertenties kijken. Ook informatie over geslacht en leeftijd van de voorbijgangers in Nederlandse stations wordt doorgegeven. Daarop onderzocht De Morgen of dergelijke Big Brother-toestanden ook in ons land voorkomen. De NMBS liet weten dat dochterbedrijf Publifer geen soortgelijke plannen heeft. Maar in Belgische winkelcentra staan er wel reclameborden die info voor adverteerders proberen te verzamelen. De Morgen ontdekte dat zowel marktleider JCDecaux als Clear Channel, het nummer twee in België met 42 procent, al reclamepanelen met cameralenzen in winkelcentra heeft geplaatst.

Staatssecretaris Philippe De Backer is niet opgezet met de praktijk. Hij vraagt aan de Privacycommissie om een onderzoek te starten. De Privacycommissie denkt dat de praktijk in strijd is met de wet, maar zal eerst contact opnemen met JCDecaux om te onderzoeken hoe de beelden geanonimiseerd worden.