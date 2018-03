De Backer: 'Nooit toelaten dat Zuckerbergs en Facebooks van deze wereld voor gedachtepolitie gaan spelen'

Het voorbije weekend kwam aan het licht dat marketingbureau Cambridge Analytica mogelijk op illegale wijze de profielen van 50 miljoen Facebookgebruikers verzamelde, om ze vervolgens te gebruiken voor gepersonaliseerde reclame. Het bedrijf zou zo de verkiezingscampagne van Donald Trump hebben geholpen. Zonder medeweten of toestemming data gaan gebruiken van mensen is echter onaanvaardbaar, schrijft het kabinet van De Backer in een persmededeling. "Dat Cambridge Analytica op sluwe wijze data van meer dan 50 miljoen mensen van Facebook heeft geplukt voor commerciële doeleinden, is stuitend. Mensen hebben het recht ten allen tijde de controle te hebben over hun persoonlijke data. Elk bedrijf moet altijd kunnen antwoorden op de vraag: 'wie gebruikt mijn persoonsgegevens voor welke doeleinden?"

De Backer pleit meteen ook voor Europese actie en eist dat de bedrijven in kwestie ter verantwoording worden geroepen. "Daarom spreekt het voor zich dat ik verwacht dat de Facebook en Cambridge Analytica op het matje worden roepen. Mark Zuckerberg moet persoonlijk uitleggen hoe die data van Facebook gebruikt is. En Cambridge Analytica moet uitleggen hoe ze aan de data zijn gekomen en wat ze ermee gedaan hebben. Universele rechten en fundamentele vrijheden zijn ook online van toepassing. De data van mensen zomaar oogsten en misbruiken ondermijnt onze democratie. Als Zuckerberg denk dat hij voor gedachtepolitie kan spelen, heeft hij het mis."