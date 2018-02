De Backer: 'Overwinning tegen Facebook mijlpaal voor de privacy van elke internetgebruiker'

De rechtbank van Brussel heeft de Privacycommissie vandaag volledig gelijk gegeven in haar geding tegen Facebook. Volgens de rechtbank respecteert Facebook de Belgische privacywet niet.

"De Privacycommissie kaartte terecht aan bij de rechtbank dat Facebook internetgebruikers vandaag volgt zonder hun toestemming. Ze doen dat door overal cookies te plaatsen die onthouden waar we overal naartoe surfen. Ook door de social buttons, de likes-en share-applicaties op verschillende websites, volgt Facebook overal wat we doen en waar we naartoe surfen en hoelang we op die website blijven", reageert De Backer.

Volgens de staatssecretaris heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat dit niet door de beugel kan. "Als internetgebruiker moet je weten wie je volgt. Stiekem iemand volgen zonder zijn/haar toestemming kan niet, want dat is een regelrechte inbreuk op iemand zijn privacy. Facebook moet dan ook onmiddellijk zijn policy aanpassen, anders riskeren ze een dwangsom."

De Backer betreurt dat Facebook in beroep gaat. Hij hoopt ook dat zo'n rechtszaken binnenkort tot het verleden behoren. "Dankzij de nieuwe Europese Privacyregels die 25 mei 2018 van kracht gaan, zijn bedrijven zoals Facebook verplicht om hun gebruikers te informeren over wat ze doen. Transparantie wordt cruciaal. Bovendien hebben we ook de Privacycommissie hervormd, zodat inbreuken tegen de privacy van mensen sneller en strenger beboet kunnen worden."