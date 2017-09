De Backer wil bewustwording over privacy in de eindtermen

De Backer start zijn uiteenzetting in scholen altijd met een privacy-experiment waarvoor hij jongeren uit de aanwezige groep op voorhand op het internet opzocht. "Jongeren beseffen te weinig hoe ze moeten omgaan met sociale media en het is mijn missie om dit aan te pakken", klinkt het. "Belangrijk is dat we hen leren hoe ze zichzelf, en vooral hun gegevens, kunnen beschermen. Een groot deel van hun gegevens hebben ze zelf gedeeld en daardoor wordt hun privacy bedreigd. Jongeren moeten nadenken over hoe ze die privacy kunnen beveiligen, want bedrijven zoals Facebook en Snapchat zien al die gegevens als koopwaar, dat is waarom hun diensten voor de gebruiker gratis zijn."

De Backer wil dat die bewustwording onderdeel wordt van de eindtermen. "Sociale media vormen anno 2017 een fundamenteel onderdeel van ons dagelijks leven. In plaats van ze te bannen, moeten we jongeren leren hoe ermee om te gaan."

Dit schooljaar gaat de staatssecretaris zijn scholentournee uitbreiden naar Wallonië. Bedoeling is om minstens één keer per maand een uiteenzetting te geven en daarmee zoveel mogelijk leerlingen te bereiken.