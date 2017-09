De buitenbeentjes van IFA: snurkkussens, slimme spiegels en connected vibrators

Welkomsrobots

Verschillende merken stellen op IFA hun hospitality robot voor. Een zelfrijdende display die je, afhankelijk van waar je hem voor instelt, in huis kan dienen als assistent, in hotels en aan de receptie als onthaalmedewerker. In één geval is er zelfs een versie van Sanbot met 'armen' die tot 65 kilo kunnen dragen. Ideaal om bijvoorbeeld op hotel in te zetten om roomservice af te leveren of om uw koffers naar boven te dragen.

Waterdichte speakers van Philips

Philips pakt op IFA uit met 65 inch 4K tv's, slimme tandenborstels, een grotere Airfryer en veel meer. Maar qua design en kleur trok deze ShoqBox SB500 onze aandacht. Een knappe Bluetooth-speaker die ook licht geeft op maat van de muziek. Je kan hem horizontaal of verticaal zetten. Maar het interessantste is misschien nog dat hij is uitgerust met een extra stevige behuizing waardoor hij shock- en waterproof is.

Een connected vibrator

Toegegeven, een seksspeeltje dat je met een app kan bedienen is geen revolutie. Maar de MysteryVibe wil zich zowel naar vrouwen als mannen promoten en biedt in de app verschillende suggesties aan. Je kan live bepalen hoe vaak en intens de trillingen lopen en die instellingen ook opslaan in aparte profielen. De vibrator zelf is volledig plooibaar naar de vorm die u het meest plezier oplevert. Ook is er wireless charging en is hij waterdicht.

Het grootste bezwaar tegen dit soort slimme speeltjes is de data die je al trillend genereert Daar heeft mysteryVibe een duidelijk antwoord op: "We verzamelen niets van data over het toestel of de gebruikers", zegt ceo en oprichter Soumyadip Rakshit aan Data News.

Het kussen dat uw gesnurk wil stoppen

Ook Smart Nora wil de levenskwaliteit in uw slaapkamer opkrikken, maar op een andere manier. Het bedrijf heeft een slim dun kussen ontwikkeld dat onder je eigen kussen kan liggen en daar luistert naar uw gesnurk. Zodra een bepaalde volumedrempel wordt overschreden blaast het zichzelf zacht op. "Je wordt niet volledig wakker, maar de spieren die tijdens het slapen verslappen worden wel terug geactiveerd waardoor het snurken stopt", zegt ceo Behrouz Hariri.

Smart Noral is gekoppeld aan je smartphone om je achteraf te vertellen in welke mate het kussen moest ingrijpen. "Het is goed dat we dit hebben, want de eerste twee nachten ga je het wel degelijk merken. Maar nadien slaap je zelf gewoon door en merk je zelf niet eens dat het kussen zich heeft opgeblazen 's nachts." Ook als beide partners snurken zou Smart Nora trouwens kunnen herkennen welk van de twee geluiden het dichtst bij is.

Een slimme make-up spiegel

De slimme spiegel van HiMirror assisteert je met make-up maar analyseert ook de impact van producten op je huid. De spiegel (of beter gezegd, een scherm met camera) is uitgerust met extra verlichting en laat toe bepaalde tinten op je huid toe te passen. De camera kan ook je huid analyseren op ruwheid of rode tinten.

Extra interessant is dat het toestel ook elke dag je gezicht kan analyseren om over een periode van enkele weken te zien of bijvoorbeeld een bepaalde huidcreme echt resultaat biedt.

Het toestel van HiMirror is interessant, al stellen we ons wel nog vragen bij de praktische kant. Zo beschikt het toestel niet over een touchscreen maar werkt het met bewegingen. Dat lijkt nuttig wanneer u de handen vol hebt, maar tijdens de demo die we op IFA zagen bleek dat niet altijd even naadloos te werken. Goed idee, maar misschien nog even wachten op de volgende generatie van dit product.