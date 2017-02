De buitenbeentjes van MWC

Je zou het bijna vergeten, maar Mobile World Congress is meer dan alleen maar de nieuwste modellen van smartphone. Dit waren de leukste gadgets en opvallendste 'features' die we tegenkwamen op de grootste telecomconferentie ter wereld.

De tandenborstel met ai

Omdat tegenwoordig elk nieuw toestel 'slim' moet zijn, brengt het Franse Kolibree de Ara uit, een tandenborstel met, jawel, artificiële intelligentie. Het gaat om een elektrische tandenborstel, met een kleine computer in het handvat. Die registreert de poetsbewegingen en laat je, via een gelinkte app, weten of je overal geweest bent. Dezelfde app bevat onder meer ook enkele Wii-achtige spelletjes waarbij je tijdens het poetsen op je telefoon kan volgen of je goed bezig bent, kwestie van te leren juist te poetsen. Uiteraard krijg je ook grafiekjes die uittekenen hoe je het over langere periodes doet.

Printen met zink

Niet helemaal nieuw (hij is op de markt van eind 2016) maar daarom niet minder cool is deze HP Sprocket. De draagbare printer voor je smartphone maakt piepkleine papieren versies van je selfies. Apart aan het toestel is dat hij geen klassieke inkt gebruikt, maar werkt met speciaal papier dat op strategische plaatsten wordt opgewarmd. "De inkt zit in het papier", aldus HP. Het ding kost zo'n 140 euro.

De Chinese GoPro

Yi is een onderdeel van smartphonebouwer Xiaomi, dat camera's maakt, en drones om die camera's aan te hangen. Het leukste toestelletje in hun gamma, of toch minstens het schattigste, is de Yi Action Camera. Die komt in drie versies, eentje zonder 4K (YI Action Camera), eentje met 4K die in 30fps filmt (4K Action Camera) en tot slot de 4K+, die in 60 fps filmt. Net als de bekendere GoPro is het toestel piepklein. Aan de achterkant zit een 2,19 inch schermpje dat bijna heel de achterkant van het toestel inneemt en je belangrijkste bedieningspaneel voor de camera vormt. Het ding maakt foto's in RAW-formaat en je kan er tot 120 minuten in één sessie mee filmen. De 4K+ ligt nog niet in de winkel, maar de 4K heb je voor zo'n 200 euro.

Real time filters

De ZTE Blade v8 is de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant die werd voorgesteld op Mobile World Congress. Het gaat om een Android met een 5,2-inch scherm, een 13 MP selfiecamera en, vooral, een dubbele camera aan de voorkant. Daarmee kan je onder meer boke effecten over je foto's zetten, 3D-foto's maken van het type dat uit je scherm springt en, ook leuk, real time filters over je foto's plakken. Dat betekent dat je het eindresultaat al ziet nog voor je de foto hebt genomen, en je zo de compositie nog wat kan aanpassen.

Google Glass voor de bedrijfswereld

Vuzix is een Amerikaans bedrijf dat 'smart' brillen maakt. En dan hebben we het niet over artificiële intelligentie, maar augmented reality. Het idee achter de toestellen is niet al te anders dan de Google glasses van een paar jaar geleden, maar: "wij staan er vandaag, en zij niet." Belangrijkste verschil is waarschijnlijk dat Vuzix specifiek voor de zakelijke markt werkt. Het bedrijf maakt de hardware en werkt samen met partners, zoals DHL en SAP, om specifieke apps voor de toestellen te maken. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld een informatielaagje op zijn bril krijgen met gps-instructies om een pakje te leveren. Of een reparateur krijgt de blauwdruk van een machine geprojecteerd, zodat hij of zij makkelijker vindt waar het mis is gegaan.