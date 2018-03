'De burger centraal in plaats van Brussel centraal'

Barbara Van Den Haute is sinds 1 september vorig jaar de nieuwe Administrateur-Generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen. In een gesprek met Data News en gisterenavond ook op een event van Beltug, maakte ze duidelijk dat ze vast van plan is om verder werk te maken van de digitalisering van de overheid door álle bestuursniveau's en regio's heen.

Twee principes staan daarbij voorop en kenmerken de aanpak: 'no wrong door' en 'API first'. "De burger heeft nood aan een centraal aanspreekpunt waar hij met alle vragen geholpen wordt. Of hij nu pakweg een kapvergunning wil aanvragen, of een energiepremie wil aanvragen of een nieuw rijbewijs nodig heeft: de burger zou er niet wakker moeten van liggen aan welk loket hij dat moet doen", zegt Van Den Haute. One door dus, maar tegelijk vooral ook no wrong door: of de burger nu een federale, regionale of lokale deur opentrekt, de dienstverlening van de overheid moet dezelfde blijven. Oftewel: de complexiteit zou niet bij de burger moeten zitten. "We moeten de burger centraal zetten in plaats van Brussel centraal", vat Van Den Haute dat samen.

API's en een burgerprofiel

Dat betekent dat er wel IT-integratiewerk nodig is. Dat wil de topdame van Informatie Vlaanderen doen door in te zetten op API's en een 'burgerprofiel'. API's moeten voor de nodige koppelingen tussen alle services. Kruispuntbank Vlaanderen - gegroeid vanuit het MAGDA-project (MAximale GegevensDeling tussen Administraties, nvdr) vervult de rol van dienstenintegrator om problemen te vermijden rond interoperabiliteit (security, identificatie, authenticatie e.d.).

Een 'burgerprofiel' moet uiteindelijk zorgen dat overal dezelfde informatie getoond wordt op een herkenbare manier: ongeacht via welke deur die burger binnenkomt - lokaal, Vlaams of federaal. Dat burgerprofiel kan je nog het best omschrijven als een plug-in voor overheidssites. Het moet één overzicht bieden met alle gegevens, de downloadbare attesten en een berichtenbox, maar omvat ook het beheer van contactgegevens en voorkeuren. De steden Kortrijk en Gent zijn de eerste die met het burgerprofiel aan de slag gaan.

Tot 2019 wil Van Den Haute blijven focussen op zowel de user centric zijde als de developer centric kant. Eenmaal die basis gelegd is, wil ze de informatieaanpak verder uitbouwen door ook een kruising met private partners toe te laten. Maar dat is vooralsnog eerder toekomstmuziek.