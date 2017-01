De CIO is het fundament van creativiteit en groei

De taak van de cio was tot voor kort eenduidig: hij liet werknemers efficiënt werken en automatiseerde bedrijfsprocessen door de technologie aan te kopen en in te zetten. Zo streefde hij naar een vlotte interne bedrijfsvoering en hield hij systemen draaiende.

In ons digitale tijdperk wisselt de cio het geweer van schouder: hij zoekt nu naar manieren om de onderneming vooruit te helpen. Managers vragen hem om mee te denken met de business. Zijn nieuwe taakomschrijving? Uitzoeken hoe technologie het bedrijf doet ... groeien.

De cio is de ambassadeur van de digitale transformatie. Hij geeft werknemers, klanten en partners de juiste tools en informatie om nieuwe (digitale) inkomstenbronnen te vinden. Het gevolg? Een ommekeer in uw businessmodellen. En nieuwe producten of diensten - die volledig tot stand kwamen via de digitale evolutie.

Het vraagt wat creativiteit en innovatief denken van de cio. Maar innovatie loont de moeite: het pad naar duurzaam succes is geëffend.

De cio als digitale strateeg

De rol van de cio is fundamenteel veranderd. Hij gebruikt technologie om voordelen te scheppen voor de organisatie. En ja: dat vergt een inspanning. Toch maakt het de functie des te onmisbaar. Naast zijn dagelijkse IT-taken timmert hij aan een digitale strategie die het bereik van het bedrijf vergroot.

De eerste stap? Innovatief nadenken. Over de technologie en over hóé die de missie van uw bedrijf ondersteunt. Technologie verbindt mensen met data en zorgt ervoor dat ze betere en meer tijdige beslissingen nemen. Bij almaar meer bedrijven is het zelfs de basis van het bedrijfsmodel en de belangrijkste bron van inkomsten. Denk maar aan Uber en Airbnb.

Kortom: technologie steelt de show in steeds meer bedrijven. Aan de cio om data, software, apparatuur en nieuwe technologieën strategisch in te zetten. En nieuwe kansen te creëren. Zijn belangrijkste aandachtspunten:

Innovatie : de cio kent de nieuwste technologieën. Toch staart hij zich niet blind op trends. Hij kiest de juiste architectuur en het beste platform om de kosten laag en de productiviteit hoog te houden. Innovatie wordt meer en meer gezien als een deel van de bedrijfsstrategie. Daarbij moet ook het personeel zich betrokken voelen. De cio kiest voor tools en technologieën die de creativiteit van medewerkers aanwakkeren.

: de cio kent de nieuwste technologieën. Toch staart hij zich niet blind op trends. Hij kiest de juiste architectuur en het beste platform om de kosten laag en de productiviteit hoog te houden. Innovatie wordt meer en meer gezien als een deel van de bedrijfsstrategie. Daarbij moet ook het personeel zich betrokken voelen. De cio kiest voor tools en technologieën die de creativiteit van medewerkers aanwakkeren. Analyse: de cio schept orde in de overvloed aan data die technologie genereert. Hij bepaalt welke gegevens bruikbaar zijn en begrijpt hoe het bedrijf ze het best aanbiedt en inzet. De informatie vloeit naar de juiste plaatsten in de organisatie en beïnvloedt keuzes van het management.

de cio schept orde in de overvloed aan data die technologie genereert. Hij bepaalt welke gegevens bruikbaar zijn en begrijpt hoe het bedrijf ze het best aanbiedt en inzet. De informatie vloeit naar de juiste plaatsten in de organisatie en beïnvloedt keuzes van het management. Vormgeving : de cio is verantwoordelijk voor de fundamentele, technische systemen die het bedrijf doen groeien. Door oplossingen en tools te implementeren, werkt élk team in de organisatie vlotter. Bijvoorbeeld: Finance zoekt middelen om kosten te controleren en uitgaven te beperken.HR vraagt innovatieve oplossingen om medewerkers te ondersteunen.Sales heeft tools nodig om juistere voorspellingen te maken.

: de cio is verantwoordelijk voor de fundamentele, technische systemen die het bedrijf doen groeien. Door oplossingen en tools te implementeren, werkt élk team in de organisatie vlotter. Bijvoorbeeld: Finance zoekt middelen om kosten te controleren en uitgaven te beperken.HR vraagt innovatieve oplossingen om medewerkers te ondersteunen.Sales heeft tools nodig om juistere voorspellingen te maken. Security: dankzij de digitale groei komt data op meer manieren bij meer mensen terecht. En dat is niet zonder risico. De cio houdt de gegevens van klanten, gebruikers, partners en de onderneming veilig. Hij zorgt voor security in elke laag van de oplossing.Reikt de cio gepaste technologieën aan? Dan heeft dat een effect op het succes van de onderneming in haar geheel.

De grote technologische golf dwingt cio's om een schaalbare, wendbare IT-architectuur neer te poten. Hun hulpmiddelen? Cloudgebaseerde infrastructuur en andere flexibele platformen. Zo stomen ze uw organisatie klaar voor de toekomst.

Creatieve groeistrategieën bedenken voor een organisatie? Dat is een unieke job. De cio combineert bedrijfskennis met diepgaande technologische expertise. De gekozen technologie biedt de organisatie voordeel en stelt de belangen van de gebruiker voorop. Slaagt hij daarin? Dan heeft elke laag van de organisatie er baat bij.