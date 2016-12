De CIO-vraagstukken voor 2017

Het lijstje met wat er speelt onder professionele technologiegebruikers is lang. Beltug, de organisatie die zo'n 1.400 ict-beslissingsnemers vertegenwoordigt, deed daarom een rondvraag bij haar leden. Bovenaan staat de intussen felbesproken GDPR of General Data Protection Regulation. Want gehackt worden zal u tegen 2018 meer kosten dan het schaamrood op de wangen.

Beschermen of betalen

"Wat opvalt is dat de wetgeving in alle sectoren, zowel bij nationale als internationale bedrijven, op de agenda staat", zegt Daniëlle Jacobs, directeur van Beltug. De algemene boodschap is duidelijk. In ons nummer van afgelopen juni las u al dat bedrijven die een hack niet melden, of onzorgvuldig omspringen met persoonsgegevens, stevige boetes kunnen krijgen. "We zien dat er veel aandacht voor is, maar vooral om het wettelijke aspect. Bij onze leden speelt vooral de vraag hoe je dat in praktijk vertaalt. Hoe pas je bijvoorbeeld voor je bedrijf 'het recht om te worden vergeten' toe?" Jacobs nuanceert wel dat de GDPR zelf een goede zaak is. "Voor burgers is het goed dat bedrijven voortaan bewust moeten nadenken over data en niet zomaar zonder nadenken alles opslaan. Maar het zal een uitdaging worden om de wetgeving naar it-regels te vertalen."

Welke wolk willen we?

Mobility, security en cloud blijven top of mind volgens Beltug. "We krijgen, zeker de laatste maanden, vaak vragen over Azure en Amazon. Die laatste opereert bijvoorbeeld vanuit Luxemburg. Maar ook over de cloud in tijden van een Brexit."

Opvallend daarbij is dat de vraag zich niet beperkt tot het verhuizen naar de cloud. "Naarmate meer it kan worden uitbesteed, vragen bedrijven zich ook af hoe ze weer uit de cloud van een bepaalde provider geraken", klinkt het. Ook contractvoorwaarden, en daarover onderhandelen, speelt een rol.

Delen Er wordt opvallend veel onderhandeld, ook met grote cloudspelers.

"Tot mijn eigen verrassing bleek vorig jaar al dat één op vier toch onderhandelt over het contract met een grote cloudspeler en drie vierde slaagt er zelfs in om betere voorwaarden te krijgen. Al zijn het vooral grote spelers. Het gaat dan bijvoorbeeld over een opzegtermijn van drie in plaats van zes maanden. Maar als klein bedrijf heb je die beweegruimte vaak niet."

Internet of Things

Waar het vorig jaar nog ging over wat IoT precies is en wat het kan, lijkt het internet der dingen vandaag wel iets waar veel bedrijven mee bezig zijn. Nieuwe technologie brengt echter oude vragen met zich mee. "We zien een herhaling van twintig jaar geleden. Welk netwerk en welke toestellen gebruik je best? Waarom is er geen interconnectie tussen verschillende netwerken, LORA en Sigfox? En zijn de devices dan ook netwerkafhankelijk? Veel issues uit de jaren '90 zien we weer terugkeren. Wij krijgen vanuit onze leden de vraag waar ze op moeten letten, wat de voor- en nadelen van elke technologie zijn. Niet onbelangrijk, want je hangt vaak vast voor enkele jaren en het is een gesloten systeem. Dus het ligt voor de hand dat bedrijven die met IoT beginnen met vragen zitten."

Hoewel de rondvraag van Beltug dateert van voor de grootschalige IoT-hack in november, merkt Jacobs dat service providers al een tijdje de aandacht leggen op de beveiliging van IoT. "Bij leveranciers staat IoT-security op de derde plaats. Al zal ook dat op termijn veranderen."

Licentie in de cloud

Wat niet zo nieuw is onder het Beltug-publiek is de problematiek rond softwarelicenties. De licentiemodellen zijn vaak veel te complex. De groei van mobiele toegang tot bedrijfstoepassingen, de overstap naar cloud en de virtualisatie brengen nieuwe regels voor nieuwe omgevingen.

Delen We merken dat van verschillende it-aanbieders een specialist moet langskomen bij de klant om duidelijkheid te scheppen over de licentiemodellen.

Jacobs kent verschillende bedrijven die omwille van de licentiekost niet naar de technisch meest optimale oplossing gaan, bijvoorbeeld met meer performantie of een volledige ontdubbeling voor business continuity. "Maar de problematiek speelt ook voor telefoons en tablets. Zijn de licenties per toestel of per persoon? De keuze heeft een grote impact op het beheer en de budgetten."

Bestellen & retourneren

Jacobs wil ook meer aandacht voor licentiebeheer. "Je kan software of servers bestellen vanaf je pc met een kredietkaart, maar hoe hou je als bedrijf vandaag bij welke licenties je hebt en blijven die aangekochte services nadien nog lopen? We zien dat veel it-uitgaven vandaag door marketing of de business zelf gebeuren. Maar wordt extra capaciteit in de cloud na een piek of een project ook weer afgezegd? Dat zijn de nieuwe uitdagingen."

Beltug heeft de principes rond softwarelicenties die voor de gebruikers belangrijk zijn opgelijst in een voorstel voor een Code of Conduct. Hierover is er internationaal overleg opgestart met BSA, de vereniging van de software bedrijven en enkele belangrijke spelers.. Maar dat betekent nog niet dat alles op wieltjes loopt. "We merken dat van verschillende it-aanbieders een specialist moet langskomen bij de klant om duidelijkheid te scheppen over de licentiemodellen."