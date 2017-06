De cloud vreet aan de servermarkt

Wereldwijd zakt de omzet uit servers met 4,5 procent in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gebaseerd op het aantal toestellen (shipments) valt de verkoop terug met 4,2 procent. Binnen Emea zijn de cijfers nog slechter: 11,2 procent minder omzet en 8 procent minder shipments.

De cijfers volgen een al langer lopende trend waarbij servers voor het kmo- of middensegment afnemen. "Hoewel er meer geld naar het hyperscale datacenter gaat, blijven de uitgaven in het enterprise en kmo-segment beperkt naarmate eindgebruikers hier hun applicatievereisten in toenemende mate met virtualisatie en cloudalternatieven oplossen," zegt Jeffrey Hewitt, research vicepresident bij Gartner.

Als we kijken naar de individuele spelers dan blijft HPE de grootste wereldwijd met 24,1 procent marktaandeel gevolgd door Dell EMC, IBM, Cisco en Lenovo. Al kan enkel Dell EMC groeicijfers voorleggen. Enkel op aantal verkochte servers is Dell EMC de grootste. Binnen Emea zien we vooral dat IBM afwezig is ten voordele van Fujitsu: Hier haalt ook HPE de grootste omzet gevolgd door Dell EMC, Cisco en Fujitsu.