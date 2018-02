De Croo deelt bezorgdheid telecomsector

In een gemeenschappelijk standpunt lieten de voornaamste Belgische telecomoperatoren verstaan dat ze graag investeren in het telecomlandschap. Maar dat het knaagt dat over-the-top (OTT) spelers zoals Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft soms gelijkaardige diensten aanbieden zonder aan dezelfde regulering te moeten voldoen.

De Croo heeft begrip voor die vraag en stelt dat ons land dit standpunt inneemt op Europees niveau waar de nieuwe Telecomcode en e-Privacy verordening wordt onderhandeld. Dat moet volgens hem leiden tot een meer gelijk speelveld tussen klassieke telecomspelers en OTT's. Maar die besprekingen gebeuren op Europees niveau en dus niet op het kabinet van de minister of bij telecomregulator BIPT.

Niet minder reguleren, wel gelijker

Of de regulering strenger of soepeler moet is niet aan de orde. Volgens De Croo moet, ongeacht welke soort speler de dienst aanbiedt, bij een aanpassing van de regels iedereen dezelfde verplichtingen bieden rond consumentenbescherming, privacy en veiligheid.

Wel nuanceert de minister dat het geen zin heeft om regels om bijvoorbeeld kosteloos van operator te veranderen ook te gaan toepassen op OTT-spelers. Maar andere zaken zoals rond het verwerken van locatiegegevens, waar lokale operatoren wettelijk worden beperkt in wat ze mogen, kunnen wel aangepast worden.

"We willen immers dat ook de telecomspelers de voordelen van big data en andere evoluties kunnen benutten", klinkt het in een mededeling aan onze redactie.