De Croo en Bellot starten zoektocht naar digitale oplossingen op vlak van mobiliteit

Ten gevolge van de wet op open data die in 2016 werd goedgekeurd, moeten alle gegevens die overheden verzamelen vrij beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Zo heeft vorig jaar ook de NMBS haar data opengesteld. In januari kondigden ministers Bellot en De Croo aan dat ze het gebruik van dergelijke mobiliteitsdata een boost willen met een investering van 4 miljoen euro.

Bedrijven of organisaties die een innovatief maar uitvoerbaar idee hebben om met die data de Belgische mobiliteit te verbeteren, kunnen vanaf vandaag hun projectvoorstellen indienen. Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over een algoritme dat in real-time de werkelijke duur van een traject berekent door de reizigersinformatie van onder meer trein, tram en bus op elkaar af te stemmen. Maar ook een geïntegreerd betalingsplatform voor die verschillende vervoerssdiensten of efficiënte parkeeroplossingen met bijvoorbeeld integratie van nummerplaatherkenning kunnen aanspraak maken op een subsidie.

De oproep tot projectvoorstellen werd gelanceerd met een blits filmpje waarin de minister voor Digitale Agenda zich op een elektrisch skateboard doorheen het Brusselse verkeer beweegt en waarin de minister van Mobiliteit beroep doet op een navigatie-app om via verschillende transportdiensten op zijn bestemming te geraken.

De projecten kunnen hier ingediend worden tegen ten laatste 9 juli. Daarna neemt een jury ze onder de loep.