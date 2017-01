De Croo pompt 18 miljoen euro in digitale vaardigheden

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) trekt 18 miljoen euro uit voor een "digital skills fund", een fonds voor opleiding in digitale vaardigheden voor de private sector. Dat heeft hij gezegd tijdens een panelgesprek over digitalisering op de nieuwjaarsreceptie van Voka. De minister beloofde in de komende weken meer details te zullen geven over het fonds.

De Croo zei voorts ook dat waar er nu wordt ingezet op "jobs, jobs, jobs", er snel een ommezwaai zal komen naar "skills, skills, skills". "Onder de waterlijn is een evolutie aan de gang, waarbij het Belgische kmo-weefsel zich aan het omvormen is van klassieke bedrijven naar gedigitaliseerde ondernemingen", aldus de minister.

Ook arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad beaamde dat "de uitdaging die nu in de verf gezet moet worden, die is dat mensen andere skills zullen moeten aanleren". Volgens De Croo moeten "de dingen die een machine nooit zal leren, onze sterktes worden".