De Facebook-definitie van terrorisme

'Elke niet-gouvernementele organisatie die zich inhoudt met geweld met voorbedachten rade tegen mensen of eigendommen, met als doel om een burgerbevolking, overheid of internationale organisatie te intimideren en zo een politiek religieus of ideologisch doel te behalen.'

Dat is de interne definitie die Facebook hanteert om een postje als 'terrorisme' te bestempelen. Het bedrijf schrijft dat op zijn blog. Het gaat daarbij vooral om het geweld, niet om de politieke doelen van de groep, schrijft Facebooks VP Global Policy Management erbij. Hoe dan ook tellen overheden hier al niet mee.

Het is een van de eerste keren dat Facebook een licht schijnt over hoe het de content op zijn gigantische platform reguleert. Het bedrijf is altijd bijzonder schaars geweest met informatie daarover, en schermt zijn moderatoren ook vakkundig af. Maar het bedrijf heeft, na het hele Cambridge Analytica schandaal, wel wat te bewijzen, en het moet vooral de wereld ervan overtuigen dat wel in staat is zichzelf te reguleren. De Europese Unie heeft Facebook en zijn concurrenten in de online-business bijvoorbeeld onder druk gezet om extremistische uitlatingen sneller van de site te halen. Gebeurt dat niet, dan worden er wettelijke maatregelen genomen om dat af te dwingen.

De definitie komt er dan ook samen met de melding dat Facebook 1,9 miljoen postjes met inhoud over ISIS en al-Qaida heeft verwijderd in het eerste kwartaal van 2018. Dat is twee keer zoveel als in het kwartaal daarvoor. 99 procent daarvan zou door het bedrijf zelf opgemerkt zijn, en niet verwijderd op basis van gebruikersrapporten. (EB/ANP)