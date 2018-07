De 'Kodak' KashMiner was oplichterij

De Kodak KashMiner, die in januari gepresenteerd werd op technologiebeurs CES, zal er nooit komen. De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft er een stokje voor gestoken. Dat heeft Spotlite, het bedrijf erachter, zelf toegegeven aan de BBC.

De opzet van de KashMiner, een toestel dat gehuurd zou kunnen worden om bitcoins te minen, leek al van in het begin dubieus. Zo waren gebruikers gebonden aan een huurcontract van twee jaar dat ze volledig (3.400 dollar) op voorhand moesten betalen. Spotlite beloofde de huurder iedere maand 375 dollar winst, althans in de veronderstelling dat de bitcoin minstens zijn koers aanhield. Sindsdien is de bitcoin de helft in waarde gedaald.

Bovendien werd het initiatief nooit aangekondigd op de perspagina van Kodak. Nu zegt Kodak aan de BBC dat het product ook nooit een officiële licentie had om er haar naam aan te verbinden: "u kon op CES producten zien van onze licentiehouder Spotlite, maar de KashMiner was géén product met een Kodak-licentie." Dergelijke mining-toestellen werden volgens Kodak ook nooit in haar kantoren in New York geplaatst, zoals de BBC eerder had geschreven.

KodakCoin

Dat er aandacht werd geschonken aan dit dubieuze toestel, heeft te maken met het feit dat Kodak op hetzelfde moment aankondigde dat het met blockchain en met een eigen virtuele munt aan de slag zou gaan: de KodakCoin. Het zou een platform lanceren waarbij fotografen hun werk kunnen registreren en daarbij meteen een betaling zouden ontvangen. De bijhorende Initial Coin Offering (ICO), die normaal in januari moest plaatsvinden, werd herhaaldelijk uitgesteld.

Kodak werkt daarvoor samen met een ander bedrijfje, het Duitse Wenn Digital. In tegenstelling tot KashMiner verbindt Kodak hier wél haar naam aan en maakt het er reclame voor op haar website. Volgens critici had dit meer te maken met marketing die wilde inspelen op de cryptokoorts om de beurskoers omhoog te duwen dan met het werkelijk oplossen van een probleem. Zo uit de Britse scepticus David Gerard , die eerder de oplichterij met de 'Kodak KashMiner' blootlegde, in zijn blogs ook scherpe kritiek op de gang van zaken met de KokakCoins.

Meteen na de aankondiging in januari dat Kodak op de crypto-hype willde springen, wipte haar beurskoers spectaculair omhoog, van 3,1 dollar naar 10,8 dollar. Intussen is het aandeel van Kodak alweer langzaam gezakt tot 3,8 dollar.