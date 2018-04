De Lijn en Brussels Airport gaan zelfrijdende bussen testen

In een persbericht laten De Lijn en Brussels Airport weten dat ze het licht nu volledig op groen zetten voor het proefproject met zelfrijdende elektrische bussen op de luchthaven. Het idee daarvoor ontstond al in 2015, maar nu gaan beide bedrijven pas echt van start met de eerste testen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de shuttles volledig autonoom in het verkeer gaan meerijden om passagiers te vervoeren. Het zou daarmee het eerste volledig autonome voertuig in gemengd verkeer in België zijn.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts speelt België hierdoor een echte voortrekkersrol op het gebied van zelfrijdende voertuigen. 'In andere landen rijden er al enkele voertuigen zonder chauffeur, maar dat is vaak in een eigen bedding met een steward aan boord. Hier is het de bedoeling dat de zelfrijdende shuttle autonoom over de openbare weg navigeert. Dit is spitstechnologie die echt tot de verbeelding spreekt. We doen hier een investering in de toekomst, in meer efficiëntie en in een verleidelijker aanbod van ons openbaar vervoer', aldus Weyts.

De komende twee jaar zal de technologie eerst veiligheidstesten in uiteenlopende weersomstandigheden en verkeerssituaties moeten doorstaan. In de eerste fase worden die uitgevoerd door de constructeur '2GetThere' uit Utrecht en zullen er nooit passagiers met de shuttles meerijden. De komende weken starten zij het project al op, maar de eerste tests op hun terrein zullen pas in de zomer van 2019 doorgaan. Als die goed verlopen, komen de shuttles mogelijks al in het voorjaar van 2020 over naar België om verdere test op de Brucargo-bedrijvenzone op Brussels Airport te doorlopen.

Na ongeveer twee tot drie jaar testen zouden de zelfrijdende shuttles vanaf 2021 ingezet kunnen worden om passagiers, bezoekers of werknemers te vervoeren tussen de terminal van Brussels Airport en Brucargo.