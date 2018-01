De Lijn wil duur Retibo-project schrappen

Dat schrijft De Tijd op basis van eigen bronnen. Retibo werd in 2011 aangekondigd door de vervoersmaatschappij samen met minister van Mobiliteits Hilde Crevits. Het project had aanvankelijk een waarde van 97 miljoen euro en werd uitgevoerd door een consortium met Prodata als voornaamste partij. Eind 2012 volgde een tweede kleiner contract ter waarde van 1,3 miljoen euro.

Zeven jaar later is het enthousiasme minder groot. Volgens De Tijd heeft De Lijn genoeg van de vertragingen bij het project. Zo was het de bedoeling dat Retibo tegen 2015 klaar zou zijn, maar anno 2018 is dat nog steeds niet het geval. Ook zou het prijskaartje intussen op 149,8 miljoen euro liggen. Wel werd er in 2013 al een boete van 1,25 miljoen euro opgelegd volgens de krant.

Prodata Mobility Systems, dat technologie voor openbare vervoersmaatschappijen ontwikkelt, werd in 2014 overgenomen door het Oostenrijkse Kapsch CarrierCom.

Het project volledig stopzetten zou te moeilijk zijn. Wel zou er een plan zijn om de goede onderdelen van het project verder te zetten. Dat kan een deel van de kosten recupereren. Officieel zegt De Lijn aan De Tijd dat het momenteel de rest van het project bekijkt en gesprekken voert met de leverancier.

Update 12.20 uur:

De Lijn ontkent dat het project volledig zal geschrapt worden.