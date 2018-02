De midrange-markt oververhit: hoeveel telefoon krijg je nu voor 300 euro?

"Ongeveer hetzelfde, maar dan met een betere camera, zeker?" Dat is de reactie die we krijgen als we het hebben over de aankondigingen van nieuwe premium telefoons zoals de Galaxy S9. In het hoge segment weet iedereen ondertussen dat je veel geld neertelt, en daar een prachtig toestel voor terugkrijgt. De verschillen tussen de eigenlijke modellen worden hier gemaakt met de uitvoering, de camera en de exacte configuratie van geanimeerde emoji's, AR en AI-functionaliteiten. Maar niet iedereen wilt een vlotte duizend euro betalen voor een smartphone. Gelukkig beweegt er ook in het lagere segment wat.

Premium uitvoeringen voor een zachtere prijs

Keramische coatings, unibody, 2K of HD-schermen, Carl Zeiss-lenzen en dubbele camera's... de mensen van een Alcatel of Nokia horen het waarschijnlijk niet graag, maar hun nieuwe midrange telefoons lijken bijzonder sterk op de Galaxy S- en Sony Xperia vlaggenschepen van twee, drie jaar geleden.

Maar ergens is het toch de bedoeling, zo horen we bij Alcatel. De nieuwe strategie van het bedrijf is dan wel om goedkopere toestellen te brengen, maar ze meteen ook kwaliteitsvol te maken. "Ons nieuwe portfolio ziet en voelt er duurder uit dan het is", zo vat Christian Gatti, global president Alcatel Business Division het netjes samen. Het ooit Franse bedrijf doet dat onder meer met functies en een afwerking die je niet meteen van goedkopere telefoons verwacht. "We hebben natuurlijk die Franse roots", zegt de Corinne Bourbotte, BeLux country manager van Alcatel OneTouch, "en we willen die ook wel uitdragen. Wij willen Franse flair bieden aan Chinese prijzen."

Het bedrijf heeft ook geen andere keuze dan zo veel mogelijk features en verpakking in een zo goedkoop mogelijk jasje te steken. De concurrentie in het midrange segment is tegenwoordig namelijk moordend.

Hoeveel telefoon krijg je voor minder dan € 300?

Een korte zoektocht door de verschillende specs toont ons dat een goedkope midrange telefoon vandaag al snel de functies biedt van een vlaggenschip van enkele jaren geleden. Een vingerafdruksensor is ondertussen bijvoorbeeld standaard voor deze prijsklasse, net als een minimum aan 32 GB opslag en 3 tot 4 GB RAM. De verschillen zitten voornamelijk in de grootte van het scherm, de updates van Android en, krek als in het hogere segment, bij de camera.

De Alcatel 5 kost bijvoorbeeld 230 euro en biedt daarvoor een 720 x 1440 led scherm, Octa-core (4x1.5 GHz & 4x1.0 GHz) chip, en een dual selfie camera. De nieuwe Nokia 6 is dan weer uitgerust met een klassiek HD-scherm met 1080 x 1920 pixels, Qualcomm Snapdragon 630 Octa-core 2.2 GHz chip, en 16 MP camera met Carl Zeiss lens. Gaan we kijken bij Wiko, dan vinden we onder de motorkap van de splinternieuwe View 2 Pro een Snapdragon 450 (1.8GHz), voor een 6 inch 1528x720-scherm, metalen behuizing en een dual camera, 16 MP + 8 MP met wide angle lens. Voor 299 euro.

En dat zijn dan nog maar de telefoons die de voorbije twee dagen op MWC zijn aangekondigd. Reken je ook oudere modellen mee, dan kan je bijvoorbeeld moeilijk om Huawei 's P10 Lite heen: 1080 x 1920 pixels, Kirin 658 Octa-core (4x2.1 GHz & 4x1.7 GHz) chip. En een enkele 12MP camera achteraan, voor zo'n 280 euro.

Laten we duidelijk zijn: de midrange-markt is nog nooit zo druk geweest. Dat geeft ook Vanessa Gohy, die de marketing van Wiko voor haar rekening neemt, toe: "In België zijn we de vierde grootste speler. We merken anderzijds wel dat de concurrentie op de midrange-markt toeneemt, met een speler als Nokia bijvoorbeeld, maar we bereiden ons ook voor op de mogelijke komst van spelers als Xiaomi en OPPO."

Kapers op de kust

Volgens cijfers van marktonderzoeker zijn die Xiaomi en OPPO nummer vier en vijf qua verkochte smartphones wereldwijd. Na Samsung, Apple en Huawei. Beide zijn het Chinese spelers die (op dit moment) niet in ons land te koop zijn. We maakten van de gelegenheid gebruik om op MWC ook enkele van die telefoons te bepotelen. OPPO heeft hier geen standje, maar Xiaomi alvast wel. En tot spijt van die andere spelers: rommel is dit alvast niet. Xiaomi's Redmi 5 Note is bijvoorbeeld een van de populairste toestellen van het bedrijf, en de specs zijn zeer netjes. Een 1080 x 2160 pixelscherm, Android Nougat, een Qualcomm Snapdragon 636, Octa-core 1.8 GHz chip, dual 12+5 MP camera achteraan en een bijzonder uit de kluiten gewassen 20MP tweede camera vooraan. Oh, en 64 GB opslag en tot 6 GB RAM. Want waarom zuinig zijn? De toestellen worden in ons land (nog) niet verdeeld, maar ze kosten in verschillende buitenlanden zo'n 200 euro. Het toestel ziet en voelt er zelfs zeer schappelijk uit. De filosofie van Alcatel (ziet en voelt er duurder uit dan het is), is daarmee niet ver weg. Je zou je als gevestigde speler voor minder voorbereiden.

China is daarmee een beetje het nieuwe Japan. Waar de Japanners in de jaren tachtig en negentig de technologie een duw gaven door ook video's en hifi-apparatuur te bouwen, maar dan goedkoper en beter dan de Amerikanen en Europeanen, gebeurt nu iets gelijkaardigs met smartphones.

Daarmee concurreren is een uitdaging, maar het houdt de verschillende spelers niet tegen. Zelfs de nieuwkomers niet. We spreken met NOA, een Kroatische fabrikant die sinds enkele jaren in de smartphonebusiness zit. "Het is onze tweede MWC", vertelt Mario Pintar, CMO van NOA, niet zonder enige trots. Het bedrijf verdeelt zijn toestellen vooral in Oost-Europa en Rusland, al denkt het met zijn nieuwe vlaggenschip, de N10, ook richting Duitsland uit te breiden. Ook deze fabrikant doet doelt op de midrange-markt. De N8 (dual back camera, 4 GB ram, Android 7.0, 1.5 GHz octacore chip, 64 GB opslag en 720x1440 hd scherm) wordt verdeeld voor 280 euro. Maar bij NOA hebben ze alvast een plan, zegt Pintar: "We zetten heel erg in op de businessmarkt, met onder meer een normale garantie van twee jaar, maar tijdens het eerste jaar komt daar een premium garantie bij. We vervangen of herstellen dan je toestel na om het even wat, defecten, waterschade, zelfs diefstal."