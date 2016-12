De negen techdoden van 2016

Niet elke technologie, dienst of zelfs bedrijf wist 2016 te overleven.









De videorecorder

Oktober 1969 - juni 2016

Hoezo, u dacht dat die al lang dood was? Sony, uitvinder van een van de eerste videocasetterecorders voor thuisgebruik, stopte inderdaad dertien jaar geleden al met het maken van klassieke 'vcr' spelers. Tot dit jaar kon je er echter nog nieuwe vinden, geproduceerd door het Japanse Funai Electronics. Die fabrikant geeft er nu ook de brui aan onder druk van een dalende verkoop. Wie die oude videocassettes van Die Hard wil blijven afspelen moet dus snel zijn, of eBay aanspreken.













Yahoo! als zelfstandig bedrijf

Januari 1994 - juni 2016

Yahoo!, de internetgigant die tussen AOL en Google door even de wereld beheerste, werd dit jaar voor zo'n vijf miljard dollar gekocht door de Amerikaanse telecomreus Verizon. Die koopt daarmee een tweede stukje nostalgie op, na het eerder genoemde AOL. In de deal zit ook fotodienst Flickr en blogplatform tumblr, beide onderdeel van Yahoo. Daarmee is een einde gekomen aan Yahoos steile ondergang als bedrijf. In het jaar 2000 werd de waarde van Yahoo nog geschat op 130 miljard dollar, en in 2008 sloeg het bedrijf een overnamebod van 45 miljard dollar door Microsoft af. Het is ondertussen dus wat minder waard, maar heeft wel nog een miljard gebruikers, wiens gegevens wel bijna allemaal op straat liggen door meerdere hacks van Yahoos database.













De BlackBerry telefoon, gemaakt door BlackBerry

Januari 1999 - september 2016

Het Canadese BlackBerry stopt ermee als telefoonmaker. Na jaren van verlies is het bedrijf nu bezig zichzelf om te turnen tot een softwaremaker. BlackBerry, voorheen RIM, was degene die mobiele e-mail populair maakte, vooral onder zakelijke gebruikers. De telefoons beleefden hoogdagen in 2007, net voor de release van de eerste iPhone. Toen was een derde van alle verkochte smartphones een BlackBerry en moest het bedrijf alleen Nokia als marktleider laten voorgaan. Je kon de toestellen makkelijk herkennen aan hun mini-toetsenbord, dat hen populair maakte bij politici en drukdoende celebrities. Onder meer Barack Obama en Angela Merkel waren fans. Hoewel BlackBerry dus stopt met ze zelf te maken, wordt de naam BlackBerry nog wel aan andere fabrikanten geleased, die hem op hun eigen toestellen kunnen plakken.













Picasa

Oktober 2002 - februari 2016

Picasa, Googles fotobeheerder, werd bijna ongemerkt afgevoerd begin 2016 en samengebracht met Google Photos. Die app is ondertussen beschikbaar op zowat elk platform en mensen die hun beelden nog in Picasa bewaarden, kunnen ze daar nu vinden.













Pebble

April 2012 - december 2016

Je kan niet zeggen dat Pebble geen vernieuwer was. Het zag ooit het leven als een van de eerste succesvolle Kickstarter crowdsourcingprojecten en groeide daarna snel uit tot een van de eerste bedrijfjes die het concept van de smartwatch boeiend konden maken. Pebble werd in die markt echter gevolgd, en vervolgens voorbijgestoken, door veel grotere concurrenten. Fitbit, momenteel marktleider in draagbare technologie, kocht het bedrijfje dit jaar over. De nieuwe baas heeft ondertussen al aangekondigd dat de naam, en zelfs de ondersteuning voor bestaande toestellen, verdwijnt. Over en uit voor Pebble, dus.













Vine

Juni 2012 - november 2016 (?)

Twitter trok in november onverwacht de stekker uit zijn kortevideodienst, die de voorbije jaren is uitgegroeid tot een bron van bizarre sketchkunst. Het platform, dat gebruikers filmpjes liet uploaden van maximum 6 seconden, zal in een overgangsfase nog toelaten om de filmpjes te bekijken en downloaden maar uploaden lukt niet meer. Vine was een vernieuwer maar verloor een groot stuk van zijn marktaandeel aan concurrenten Instagram, Facebook en SnapChat, die ondertussen ook video aanbieden. Na de aankondiging zouden wel enkele mogelijke overnemers gevonden zijn voor de dienst. Er is dus altijd nog een kans dat Vine weer zombiegewijs tot leven wordt gebracht.













Project Ara

Januari 2015 - september 2016

Google modulaire telefoon, bijgenaamd Project Ara, is nooit echt helemaal van de grond geraakt. Volgens Reuters schrapte Google in september de fondsen voor het project en wil het bedrijf zijn hardware beter stroomlijnen. Googles hardware omvat onder meer de Pixel, de Chromebooks en de Google Nexus. Die laatste merknaam laat het bedrijf ook al vallen. Ara, waarvan het eerste prototype in 2015 werd voorgesteld, was een modulaire smartphone, met zes sleuven waarin je lego-gewijs verschillende modules kon plaatsen. Het is een concept dat ondertussen ook door concurrenten zoals Motorola wordt toegepast.













Meerkat

Februari 2015 - september 2016

De live-streaming app, die enkele maanden alleen stond als populairste, werd al snel overklast door Twitters Periscope, en vervolgens door Facebook Live. Makers van de app, Life on Air, hebben de dienst nu officieel ten grave gedragen en zeggen zich te focussen op hun nieuwe project Houseparty, een 'synchroon sociaal netwerk'.













Galaxy Note 7

Augustus 2016 - oktober 2016

Deze licht ontvlambare telefoon is een van de spectaculairste techverhalen van het jaar, en een mooi voorbeeld van hoe een technologiebedrijf (of een bedrijf tout court) zijn productlancering en pr-fiasco's best niet aanpakt. Wat een opvolger moest worden voor een van Samsungs meer populaire modellen, had al snel te maken met technische problemen en zelfs explosies. Een hoop welles-nietes-verhalen, een recall, en uiteindelijk enkele vuur vattende vervangbatterijen later, trok Samsung de stekker uit het model.