De Nintendo SNES is terug

Nintendo's nieuwste spelconsole is een kleinere heruitgave van de oudere SNES-console, Nintendo's 16-bittoestel uit de jaren negentig. De SNES Classic komt op 29 september in de winkel en heeft 21 games aan boord, waaronder klassiekers zoals Donkey Kong Country, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II, Super Metroid, Super Mario World en Super Mario Kart. Ook het nooit uitgebrachte Star Fox 2 staat op de spelcomputer. De game zou eigenlijk al in 1995 uitkomen, maar werd uitgesteld en uiteindelijk ingetrokken. Voor de kenners: ook cult hit Earthbound staat erop.

De Japanse gamefabrikant heeft duidelijk nostalgiegeld geroken. Vorig jaar bracht het al de Nintendo Classic Mini uit, een retroconsole waarop je spelletjes zoals Super Mario Bros, Castlevania en de eerste Final Fantasy kon spelen. Die heruitgave van Nintendo's NES-console werd toen erg goed ontvangen. Nu lijkt het dus de beurt aan de SNES.

De SNES Classic heeft twee klassieke controllers en kan worden aangesloten op een hd-tv. Hij zou rond de tachtig dollar kosten. De originele SNES werd in 1990 in Japan uitgebracht en twee jaar later in Europa. De 16-bits spelcomputer ging daar de concurrentie aan met de Sega Mega Drive.