De raad van bestuur van Tesla bekijkt of het Musks beursexit ernstig neemt

Tesla-CEO en oprichter Elon Musk verraste iedereen, inclusief zijn eigen raad van bestuur, toen hij tweette dat hij Tesla voor 420 dollar per aandeel van de beurs wil halen. Intussen heeft Musk een gesprek gehad met de raad, al zijn daar geen extra details over de financiering uit gelekt.

Het plan ligt intussen deels op tafel. Er is nog geen formeel plan om Tesla van de beurs te halen. Wel gaat de raad van bestuur in de komende dagen beslissen of het voorstel van Musk formeel wordt bekeken. Daarbij wordt er volgens Reuters gesproken met investeringsbanken over het aannemen van adviseurs die dat plan mee kunnen bestuderen.

De tweet van Musk, die niet vies is van een onverwachte uitspraak, deed meteen flink wat stof opwaaien. De koers van het bedrijf steeg aanvankelijk, maar daalde nadien weer toen er scepticisme ontstond over waar Tesla het geld vandaan zou halen. Musk gaf in zijn tweet al aan dat de investering daarrond 'secured' was, maar van wie dat geld zou komen is vooralsnog onbekend.

Als de plannen er komen, dan gaat het om een buyout ter waarde van 72 miljard dollar. Musk zelf is zo'n 22 miljard dollar waard, maar er wordt ook gekeken naar het Saudische Public Investment Fund, dat kort voor de aankondiging haar belang in Tesla optrok van 3 naar 5 procent. De komende dagen zal duidelijk worden of de raad van bestuur Musks voorstel ernstig neemt en zal doorzetten.