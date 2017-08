De Samsung Galaxy Note8 ziet het groots

Het toestel komt met (bijzonder groot) een scherm van 6,3 inch (16 cm diameter) in de vorm van een zogeheten 'infinity display'. Dat is het afgeronde scherm dat ook al op de Galaxy S8 zit. Onder de motorkap vind je 6 gigabyte aan RAM-geheugen en 64 gigabyte aan opslagruimte. Die ruimte kan nog worden uitgebreid met Micro SD-kaarten tot 256 gigabyte. Het toestel is draadloos op te laden.

Daarnaast beschikt het toestel over twee camera's: een groothoeklens voor panoramafoto's en een telelens om in te zoomen. Van elke foto die je neemt, worden zo ook twee versies bijgehouden, zodat je achteraf nog kunt knoeien met diepte en andere instellingen. Een ingebouwde stabilisator moet vage foto's voorkomen. Net als bij de S8 zitten er een vingerafdrukscanner, een irisscanner en gezichtsherkenning in. Anders dan sommige concurrenten houdt Samsung vast aan de aansluiting voor koptelefoons.

Nog nieuwtjes. De Note8 komt met Samsungs (Engelstalige) virtuele assistent Bixby en ondersteuning voor DeX, een klein toestel waarmee je de smartphone kan inzetten als desktop. Net als de vorige Notes komt de Note8 trouwens ook weer met een pennetje, de S Pen.

Hoewel de Galaxy Notes in het verleden hoge ogen gooiden, kent u de naam waarschijnlijk vooral van de batterijproblemen waarmee het toestel vorig jaar geplaagd werd. Er was onder meer sprake van batterijen die, ook na reparatie, konden ontploffen. Het is dan misschien geen gekke vaststelling dat de batterij wat geslonken is tegenover die van de Note7. Samsung heeft ook een batterijtest ingevoerd op 8 punten voor al zijn toestellen na de heisa vorig jaar en het kan zich zeker met de nieuwe Note echt geen nieuw schandaal permitteren. Dit toestel zou dus redelijk veilig moeten zijn.

Het toestel ligt op 15 september in de winkel en moet 999 euro kosten. Samsung is daarmee bij de eersten om zijn nieuwe topsmartphone te presenteren. Dit najaar komt Apple met de iPhone 8. Google lanceert binnenkort waarschijnlijk de Pixel 2. Het vernieuwde Nokia heeft zijn eigen vlaggenschip, de Nokia 8, eerder al gelanceerd.