De smartwatch van de toekomst kan bewegen

Na de succesvolle Kickstartercampagne van pionier Pebble konden smartwatches nooit de hoge verwachtingen waarmaken. Vorig jaar stortte de verkoop van de Apple Watch in. Weinig mensen zien het nut in van een tweede scherm aan de pols. En wie wel graag notificaties krijgt zonder de smartphone uit de broekzak of handtas te moeten halen, wordt in sommige situaties nog te vaak geconfronteerd met een gebrekkige functionaliteit.

Volgens onderzoekers van Dartmouth College en van de University of Waterloo, kan het gebruikersgemak van smartwatches echter verbeteren met een scherm dat zich functioneel kan verplaatsen. Daarom ontwikkelden ze een protoype dat op vijf verschillende manieren kan bewegen. De smartwatch kan onder meer draaien langsheen het polsbandje. Op die manier is het schermpje altijd naar de gebruiker gericht, ook als die zijn pols naar buiten draait. Het schermpje kan ook buiten of binnen de mouw van de gebruiker schuiven - handig als die aan het afwassen is. Alle bewegingen kunnen bovendien met elkaar gecombineerd worden.

"Smartwatches moeten functioneel zijn, anders zullen gebruikers hen in vraag stellen. Ons prototype toont dat smartwatches nog veel potentieel hebben en dat ze tegelijk functioneler en leuker kunnen gemaakt worden" vertelt Xing-Dong Yang, professor Computerwetenschappen in Darthmouth College.

De ontwikkeling van het prototype volgde op een studie die onderzocht hoe gebruikers het comfort ervaarden van de mogelijke bewegingen in verschillende contexten. Het ontwerp wordt op 10 mei officieel voorgesteld op een conferentie in Denver.