De snelste supercomputer staat terug in de VS

In de strijd om 'krachtigste supercomputer' gaat de titel terug naar de Verenigde Staten. De nieuwe computer Summit kan 200 petaflops of 200.000 biljoen berekeningen per seconde aan. Daarmee is hij zo'n twee keer sneller dan de Sunway TaihuLight supercomputer uit China, die met 93 petaflops tot nu toe de snelste was.

Summit zal onder meer gebruikt worden voor kankeronderzoek, astrofysica en systeembiologie. Het toestel staat in de Oak Ridge National Laboratory in Tennessee en het werd gebouwd in samenwerking met IBM en Nvidia. Het gaat om een IBM AC922 systeem met 4.608 compute servers aan boord die elk twee 22-core IBM Power9 processoren en zes Nvidia Tesla V100 gpu's bevatten. Het ding kost zo'n tweehonderd miljoen dollar (omgerekend 170 miljoen euro).

Supercomputers zijn een van de gebieden waar de VS en China elkaar naar de kroon steken. Op de top 500 van supercomputers uit 2017 staan er 143 uit de VS, en 202 uit China. Wel kunnen de VS nu weer zeggen dat zij de krachtigste hebben.