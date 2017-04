De Windows 10 hybride van Porsche Design: dure Duitse degelijkheid

Kan je je geen Porsche 911 veroorloven? Misschien dan wel een computer waarvan het design ontworpen is door Porsche Design en naar eigen zeggen "geïnspireerd werd door de iconische wagen". Porsche Design gooit zich op de pc-markt en plant een reeks devices in samenwerking met Intel en Microsoft. De eersteling is een hybride op basis van Windows 10. Data News kreeg op de IFA Global Press Conference in Lissabon een exemplaar in de handen geduwd.

De eerste indruk is alvast overweldigend; de hybride oogt bijzonder strak en knap. De Book One is een laptop met een afneembaar toetsenbord waardoor hij meteen doet denken aan de Microsoft Surface Book. Wat erg in het oog springt is dat er helemaal géén opening meer zit tussen het toetsenbord en het scherm. De scharnieren zijn een soort radarwerk - naar wat we te horen krijgen geïnspireerd op de versnellingsbak van de Porsche, en warempel: we zien inderdaad de gelijkenis. Die scharnieren ogen ook bijzonder stevig en dat is meer dan een detail. Bij heel wat hybrides, convertibles, detachables en 2-in-1's blijken die bevestigingspunten helaas al te vaak de zwakke schakel te zijn.

Potige motor

Het 13,3" scherm maakt met een resolutie van 3200 x 1800 ook al indruk. Het laat zich ook bedienen door een meegeleverde stylus zoals steeds meer fabrikanten doen. Het toetsenbord heeft een dimbaar backlight en tikken gaat best vlot met voldoende ruimte tussen de toetsen. Binnenin de Porsche Design Book One zit ook een potige motor: een Intel Core i7 cpu (Kaby Lake) van 2,7 GhZ in combinatie met 16 gigabyte ram en een pcie-ssd van 512 gigabyte. Oftewel: krachtig spul voor een 2-in-1. Qua aansluitingen zit je ook goed met twee usb-c poorten, Thunderbolt, twee usb 3.1-poorten en een microsd-geheugenkaartlezer.

Porsche Design is een dochter van de Duitse autobouwer en bracht in het verleden al onder meer horloges en zonnebrillen uit. Meer recent stelde het al een sound bar voor de televisie voor, en nu start de fabrikant dus met een pc-initiatief. Op basis van de korte tijd waarin we met hun Book One aan de slag gingen, heeft Porsche Design de start alvast niet gemist. Het apparaat is vanaf volgende week beschikbaar voor een - weliswaar stevige - prijs van 2.795 euro. Het blijft natuurlijk een Porsche.