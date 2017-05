Deactivering dreigt voor 1,6 miljoen prepaidkaarten

Reeds twee miljoen gebruikers van prepaidkaarten hebben zich sinds december vorig jaar geregistreerd. Enkele weken voor de deadline hebben 1,6 miljoen mensen dit nog niet gedaan. Als deze trend zich doorzet zullen volgens telecomregulator BIPT 1,4 miljoen simkaarten gedeactiveerd worden op 7 juni. Bij sommige operatoren zoals Proximus treedt de maatregel eind mei al in werking. Klanten van deze operatoren zijn hiervan al op de hoogte gebracht. Het is ook belangrijk eraan te denken alle prepaidkaarten te registreren, zelfs de simkaarten die actief zijn in bijvoorbeeld alarmsystemen of connected devices.

Naar aanleiding van de nakende deadline hebben Minister van telecommunicatie Alexander De Croo en telecomregulator BIPT een nieuwe informatiewebsite gelanceerd. www.identificatie-prepaidkaarten.be biedt een overzicht van de registratiepagina's van alle telecomoperatoren. De website toont ook een klok die aftelt naar 7 juni.

De Croo roept iedereen op zich zo snel mogelijk te registreren: "Mensen hebben nog minder dan één maand de tijd om hun anonieme prepaid simkaart bij hun mobiele operator te registreren. De voorbije maanden hebben al 2 miljoen mensen dat gedaan. Ik roep alle prepaid gebruikers die nog niet zijn geïdentificeerd, op om dit zo snel mogelijk te doen. Identificatie is zeer eenvoudig en duurt slechts een paar minuten".