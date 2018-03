Deelplatform 'Helpper' krijgt kapitaalinjectie van 1 miljoen euro

De Antwerpse start-up Helpper biedt een platform aan waarop mensen die thuishulp nodig hebben en mensen die graag anderen willen helpen, elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat hier wel om hulp die niet medisch is, bijvoorbeeld inkopen gaan doen, vervoeren naar de dokter of gewoon gezelschap bieden.

Helpper is op dit moment actief in Antwerpen en in Gent, maar met de kapitaalinjectie willen ze hun werkingsgebied uitbreiden. In Brussel zal Helpper vanaf deze zomer beschikbaar zijn, en later dit jaar komt daar nog een vierde stad bij. Op termijn wil Helpper ook nog uitbreiden naar andere Europese landen.

Ziekenfondsen springen op de kar

Naast de investering kondigt Helpper ook aan dat ze gaan samenwerken met Partena Ziekenfonds en Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ). Die zullen vanaf nu mensen die hulp nodig hebben voor dagelijkse taken doorverwijzen naar Helpper. 'De helppers vangen taken op die zorgverleners nu niet altijd kunnen vervullen, ze zijn flexibel en komen ook nog eens uit je buurt. Bovendien kost het de samenleving niets. De vraag naar zorg én de bijhorende kosten zullen de komende jaren gigantisch groeien, en daarin kan Helpper een belangrijke maatschappelijke rol vervullen,' zegt Stefaan Lauwers, CEO van Partena Ziekenfonds.