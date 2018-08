Defensie heeft interesse in gevechtsrobot

Enkele weken geleden stelde Estland het initiatief voor om samen met Letland en Finland een robot of landdrone te ontwikkelen. Uit het persbericht blijkt dat ook België geïnteresseerd is, en het kabinet van defensieminister Steven Vandeput bevestigt de interesse.

"Een van de problemen is dat onze soldaten overbelast zijn, want ze slepen minstens 30 kilo mee, dus dan zou een slimme muilezel van pas komen", zegt generaal Marc Thys, bevelhebber van de landcomponent. Maar hij geeft toe dat zo'n landdrone ook bewapend kan worden.

Interessant daarbij is dat het Estse bedrijf Milrem Robotics al zo'n gewapende robot heeft ontwikkeld: The Tracked Hybrid Modular Infantry System (TheMIS). Het gaat om een onbemande landrobot die modulair opgebouwd kan worden. Daardoor kan die dienen als transportmiddel of als ontmijningsrobot, maar kan die ook uitgerust worden met wapensystemen. Zo kan de landdrone voorzien worden van geschut van het Belgische FN Herstal. "De gecombineerde oplossing van FN en THeMIS illustreert het potentieel van dit concept", zei Vincent Verleye, COO van FN Herstal, daarover in een persbericht. De wapens worden wel nog steeds, vanop afstand, door mensen bediend.

In juli keurde de Kamer een resolutie goed die "de inzet van killer robots en gewapende drones door Defensie verbieden". Het Estse project gaat wel degelijk om een gewapende drone zoals bovenstaande, maar het verbod zou enkel gelden voor volledig autonome wapensystemen, dus zonder menselijke tussenkomst.

Defensiespecialist Alexander Mattelaer wijst nochtans op de risico's, bijvoorbeeld als iemand in het communicatiesysteem zou inbreken. "We willen wegblijven van killer robots en natuurlijk binnen de contouren van de parlementaire resolutie blijven", zegt generaal Thys, "maar innovatie is altijd wat controversieel."

Intussen zitten deze week ontwapeningsdeskundigen uit meer dan 75 landen aan de onderhandelingstafel over het inperken van het gebruik van killer robots bij conflicten.