Defensie krijgt 17,8 miljoen voor geëncrypteerde communicatie

De aanbesteding heeft geen concrete datum maar het gaat om een vrij dringende uitgave gezien het huidige niveau van versleuteling verouderd is. Welke toestellen en software er exact worden aangekocht wil Defensie om veiligheidsredenen liever niet kwijt. Ook moet het mogelijk zijn dat andere overheidsdiensten en Defensie zelf later bijkomende aankopen kunnen doen.

Eens de beveiligde communicatie op punt staat, moet het mogelijk zijn om zowel met internationale partners als met andere overheidsdiensten op een veilige manier gevoelige gegevens uit te wisselen. Het budget voor de aanbesteding komt uit de interdepartementale provisie voor terreurbestrijding.

Eens aangekocht zal de hard- en software worden uitgerust met algoritmen die door de Koninklijke militaire school en andere Belgische universiteiten zal worden aangeleverd. Een bewuste keuze voor een Belgische oplossing: "We hebben geoordeeld dat er een veiligheidsrisico is als we dit door een organisatie buiten België laten ontwikkelen, daarom kiezen we er voor om met onze eigen onderzoeksinstellingen samen te werken." Aldus Laurence Mortier, woordvoerster van Defensieminister Steven Vandeput.