DeJuristen krijgen miljoen euro voor AI-platform

Het bedrag is afkomstig van de Cronos Groep, dat eerder al investeerde in de Gentse onderneming. Managing Partner Matthias Dobbelaere-Welvaert, die ook regelmatig opiniestukken voor Data News en Knack.be schrijft, zegt dat zijn bedrijf momenteel bezig is met de eerste testrondes.

Veel details zijn er momenteel nog niet bekend, maar het is de bedoeling om met behulp van kunstmatige intelligentie snel juridisch advies te kunnen geven aan een laag tarief.

DeJuristen, in zijn geheel bekend als TheJurists Europe, lanceren gelijk met de bekendmaking van de investering ook een applicatie voor Slack onder de naam Spectr. Die moet functioneren als een virtuele jurist en is momenteel gratis beschikbaar. Vermoedelijk is de chatbot een voorloper van de AI-plannen bij het bedrijf.