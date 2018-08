Delaware lijft SAP-specialist in

Met de overname van Aztalan versterkt het snel groeiende Delaware zijn ERP-aanbod voor het SAP Cloud Platform. Maar voor Patrick Andersen, managing director van Delaware Belux past de overname ook in de 'Go to Wallonia' groeistrategie. "Een deel van het team is Franstalig, net als vele klanten van Aztalan, die gevestigd zijn in het zuiden van België en in Luxemburg. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we onze Waalse klanten nu nog beter van dienst kunnen zijn", verduidelijkt Andersen.

De overname wordt onmiddellijk van kracht en Delaware houdt alle werknemers van Aztalan in dienst inclusief Philippe Heynderickx, voormalig CEO van Aztalan. Aztalan is zo'n 5 jaar actief en bedient voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen en professionele dienstverleners in het bijzonder.