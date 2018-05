Dell blijft twijfelen over beursgang

Dell Technologies heeft gisteren bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC een zogenaamd 8-K document ingediend. Daarin zegt het bedrijf dat het een mogelijke beursgang blijft onderzoeken maar nog geen beslissing heeft genomen.

Het bedrijf bekijkt een aantal scenario's: een beursgang met aandelen van Dell, een combinatie van Dell en VMware en een mogelijke omzetting van zogenaamde class V-aandelen naar gewone aandelen van Dell.

Die class-V aandelen zijn aandelen die VMware-aandeelhouders hebben gekregen als compensatie bij de overname van VMware-moederbedrijf EMC. Dell zegt ook dat de raad van bestuur een speciaal tweekoppig comité heeft opgericht dat de belangen van die class-V aandeelhouders moet verdedigen. Als Dell die aandelen wil aanpassen, omzetten of ruilen, dan moet dat comité daar zijn toestemming voor geven.

Geen verkoop

Dell herhaalt grotendeels de boodschap van begin dit jaar, dat het een mogelijke beursgang blijft overwegen. Wel sluit het bedrijf een volledige verkoop uit. "De mogelijke zakelijke opportuniteiten die worden geëvalueerd omvatten geen verkoop van Dell of VMware aan een derde partij," aldus Dell in het 8-K document.

Data News was twee weken terug aanwezig op Dell Technologies World waar CEO Michael Dell opvallend stil was over de beursplannen. In een vragenronde met de pers lichtte hij toen toe dat hij wettelijk niet meer mag zeggen dat wat zijn bedrijf toelicht in de documenten aan de SEC.

"Op schema"

Dell haalde zichzelf in 2013 van de beurs om naar eigen zeggen meer risico te kunnen nemen. In 2015 nam het EMC over waarvoor het bedrijf zich stevig in de schulden stak. Mogelijk wil het bedrijf met een beursgang die schuldenberg versneld kwijtspelen. Al zit ook die terugbetaling op schema volgens hem. "We hebben sinds het samengaan met EMC ongeveer tien miljard dollar terugbetaald en daarmee zitten we op schema van wat we beloofd hebben aan de banken. We hebben een sterke cashflow en het gaat goed met ons bedrijf." Aldus Michael Dell twee weken terug op de conferentie van het bedrijf.

