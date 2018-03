Dell-dochter Pivotal trekt naar de beurs

Pivotal focust zich op big data analytics. Het begon als een spin-off van EMC en VMware, doopte zichzelf later om van Pivotal Software naar Pivotal Labs en is intussen weer volledig in handen van EMC dat intussen een onderdeel is van Dell Technologies.

Het S-1 document bij de Amerikaanse beurswaakhond onthult dat het bedrijf nu naar de beurs wil en bevat ook interessante financiële gegevens van het bedrijf. Zo leren we dat de omzet van het bedrijf de laatste jaren sterk stijgt tot 509 miljoen dollar in fiscaal jaar 2017-2018, met zo'n 250 miljoen dollar afkomstig van abonnementen voor Pivotal Cloud Foundry, goed voor iets meer dan driehonderd klanten.

Aan de andere kant maakt het bedrijf nog steeds 163,5 miljoen dollar verlies. Dat is echter wel een pak minder dan de afgelopen jaren.

The Register merkt tegelijk iets vreemds op aan de beursdocumenten: zo lijkt het er op dat het bedrijf maar 100 miljoen dollar wil ophalen met de beursgang, wat minder is dan het verlies dat het bedrijf in het afgelopen jaar maakte. Tegelijk krijgen beursbeleggers class A aandelen die geen stemrecht bevatten. Of anders gezegd: beleggers kunnen investeren in Pivotal, maar Dell en dienst dochter VMware, die Pivotal voor het merendeel in handen hebben, hoeven hen geen inspraak te geven.